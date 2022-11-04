Кличко сообщил, что ущерб от обстрелов Киева может достигать триллионов долларов — Finance.ua

Кличко сообщил, что ущерб от обстрелов Киева может достигать триллионов долларов Сегодня 10:43 — Казна и Политика

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, в результате российских обстрелов энергетическая сеть и водоканал столицы понесли убытки на сумму от сотен миллиардов до триллионов долларов. Точную сумму пока назвать невозможно, полностью ущерб еще не посчитали.

Об этом Кличко рассказал в эфире Радио НВ

«Четко сказать невозможно, это от сотен миллиардов до триллионов долларов, если это считать. На сегодняшний день у нас не было времени считать тот ущерб, который был нанесен, я могу сказать, что он большой», — отметил Кличко.

Он отметил, что Киев обязательно выставит счета террористической стране россии и они будут оплачены.

31 октября российские военные обстреляли ряд центральных областей Украины и повредили объекты энергетической инфраструктуры.

Воздушные силы сбили 44 вражеских ракеты из 55, выпущенных рашистами. Напомним, что из-за обстрелов террористов два дня назад 80% потребителей Киева остались без водоснабжения, а 350 тысяч квартир Киева — без электроэнергии. С ноября НЭК «Укрэнерго» ввело ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

НВ По материалам:

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