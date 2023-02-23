Россияне нанесли почти 1,9 триллиона ущерба окружающей среде Украины — Finance.ua

Россияне нанесли почти 1,9 триллиона ущерба окружающей среде Украины Сегодня 13:34 — Казна и Политика

За год полномасштабной российско-украинской войны враг нанес окружающей среде Украины почти 1,9 трлн грн ущерба.

Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды.

«За год полномасштабной войны мы со специалистами Госэкоинспекции уже задокументировали более 2300 преступлений против природы. Размер ущерба составляет почти 1,9 триллиона гривен», — рассказал он. «Почти 500 тыс. га сегодня под оккупацией или находятся в зоне боевых действий. 2,4 млн га лесов уже освобождены и нуждаются в восстановлении».

В настоящее время, рассказал Стрелец, под оккупацией находится 10 национальных природных парков, 8 заповедников, 2 биосферных заповедника.

Около 600 видов фауны и 750 видов флоры оказались под угрозой уничтожения — в частности краснокнижные виды. Уже зафиксировано около тысячи случаев смерти дельфинов на берегах Украины, Болгарии и Турции.

Кроме того, в зоне боевых действий находится наиболее промышленно развитая часть Украины. Оккупировано 132 месторождения полезных ископаемых, а убытки отрасли за год достигают 7,76 трлн гривен.

Своими действиями россия способствует и усилению климатического кризиса, ведь влечет за собой дополнительные прямые выбросы углерода в атмосферу в объеме около 33 млн тонн. Только от пожаров в лесах, сельскохозяйственных и других объектах во время боевых действий в атмосферу попало более 23 млн тонн парниковых газов.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.