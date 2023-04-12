Атомные станции Европы все чаще отказываются от российского урана — Finance.ua

Атомные станции Европы все чаще отказываются от российского урана Сегодня 03:24 — Энергетика

Государственная уранодобывающая компания Казахстана «Казатомпром» готовится к расширению добычи, поскольку растет спрос со стороны атомных электростанций в Восточной Европе, стремящихся сократить свою зависимость от россии.

Об этом пишет Bloomberg

Некоторые восточноевропейские АЭС, ранее получавшие обогащенный уран из россии, хотят заключить контракты с 2025 года, заявил генеральный директор «Казатомпрома» Ержан Муканов.

По его словам, геополитическая неопределенность изменяет потоки ядерного топлива, побуждая некоторых производителей электроэнергии диверсифицировать поставки.

В этом году Казатомпром планирует сохранить добычу на прежнем уровне (около 22 000 тонн), но начал готовить дополнительные мощности для увеличения производства, чтобы иметь возможность удовлетворить рост спроса, сказал Муканов.

Кроме того, «Казатомпром» планирует открыть в этом году третий маршрут для экспорта урана. К поставкам через россию, а также через Каспийское море до Черного добавится маршрут через один из китайских портов, рассказал Муканов. По его словам, уран нужен КНР и для собственных нужд, поскольку он планирует строительство новых АЭС.

Казахстан пытается наладить экспорт энергоресурсов в обход россии. Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал диверсификацию поставок энергоресурсов на мировые рынки приоритетной целью страны. В этом году первая партия казахстанской нефти была отправлена через Азербайджан по Транскаспийскому маршруту.

Кроме восточноевропейских стран, снизить зависимость от «росатома» пытаются США. В прошлом году Министерство энергетики сделало приоритетной целью развитие собственных мощностей по обогащению урана, которые должны начать работу до 2025 года. Сейчас в США действует только один завод.

«Необходимо сделать нашу цепочку поставок независимой — по крайней мере от россии», — заявила министр энергетики Дженнифер Гренхолм.

В США россия поставляет почти четверть топлива, необходимого для работающих 93 реакторов. Также от «росатома» зависят европейские АЭС, в частности, во Франции, Венгрии, Словении. Поэтому США и ЕС не ввели санкции против «росатома».

На Казахстан приходится более 40% мировой добычи урана.

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