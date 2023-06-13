Канада передаст Украине самолет Ан-124 &quot;Руслан&quot;, конфискованный у рф — Finance.ua
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Канада передаст Украине самолет Ан-124 "Руслан", конфискованный у рф

Фондовый рынок
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Канада передаст Украине самолет Ан-124 &quot;Руслан&quot;, конфискованный у рф
Канада передаст Украине самолет Ан-124 "Руслан", конфискованный у рф
Во время визита в Украину премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна передаст Украине грузовой самолет АН-124, конфискованный у рф в прошлом году.
Об этом Джастин Трюдо сообщил на совместном брифинге с Владимиром Зеленским.
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Во время брифинга Трюдо заявил, что продолжит санкционное давление на россию. В частности, он пообещал передать Украине российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в прошлом году в Канаде.
«Прошлой весной российский „Антонов“ приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился, мы немедленно задержали. Благодаря принятому законодательству мы конфискуем этот самолет, который был в собственности россии, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался россией», — подчеркнул канадский премьер.
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Кроме того, он пообещал ввести новый пакет санкции против россии за ее зверства на территории Украины.
Напомним, 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо с неожиданным визитом прибыл в Киев вместе с вице-премьер-министром Христей Фриланд.
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По результатам этой поездки Канада решила выделить 500 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США) на военную помощь для нашего государства. Новый пакет будет включать в себя также 288 ракет АІМ-7 для средств ПВО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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