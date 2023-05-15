В Украине сосредоточены залежи полезных ископаемых, которые входят в перечень критических для ЕС, США и Канады – Минэнерго — Finance.ua
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В Украине сосредоточены залежи полезных ископаемых, которые входят в перечень критических для ЕС, США и Канады – Минэнерго

Казна и Политика
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Украина заинтересована в инвестиционных проектах в сферу добычи, и рассчитывает, что заключение соглашений о разделе продукции будет интересно инвесторам, поскольку в стране сосредоточены залежи полезных ископаемых, которые входят в список критических в крупнейших экономиках мира.
Об этом заявили заместители министра энергетики Украины Фарид Сафаров и Николай Колесник во время онлайн-выступлений в рамках Lugano Business Forum, сообщает Министерство энергетики.
«В Украине сосредоточены залежи полезных ископаемых, которые входят в перечень критических для ЕС, США и Канады. Среди них — литий, редкоземельные элементы, титан и другие. Имеющиеся ресурсы и глобальные перспективы разработки низкоуглеродистых „минералов будущего“ позволяют Украине стать элементом общих цепей поставки со стратегическими североатлантическими партнерами, способствуя экономической интеграции национальной экономики в современные высокотехнологичные производственные циклы, и обеспечению стратегической автономии ЕС в зеленом переходе», — отметил Николай Колесник.
Выступая на панели форума «Критическое сырье», заместитель министра энергетики Николай Колесник обратил внимание на перспективы развития этой сферы, напомнив о заключенном в июле 2021 года между Украиной и Европейским Союзом Меморандуме о стратегическом партнерстве по критическому сырью.
Замминистра отметил, что Кабинет Министров Украины утвердил перечень участков недр, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства, которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции.
«Мы заинтересованы в инвестиционных проектах в этой сфере для отладки цикла, который будет включать добычу и производство конечного продукта в Украине. Для достижения этих целей Правительство готово использовать все инструменты для выстраивания соответствующей вертикали», — отметил он.
«Украина обладает значительным потенциалом развития нефтегазовой отрасли. Мы призываем наших партнеров участвовать в восстановлении Украины, которая позволит не только повысить нашу энергетическую независимость, но и общеевропейскую энергетическую безопасность, а инвесторам — развивать их бизнесы в сотрудничестве с украинскими государственными и частными компаниями», — отметили в Министерстве энергетики.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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