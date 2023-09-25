Предоставление государственных услуг: в Канаде заявили, что следует брать пример с Украины — Finance.ua
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Предоставление государственных услуг: в Канаде заявили, что следует брать пример с Украины

Казна и Политика
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Предоставление государственных услуг: в Канаде заявили, что следует брать пример с Украины
Предоставление государственных услуг: в Канаде заявили, что следует брать пример с Украины
В Канаде заявляют о проблемах правительства с предоставлением услуг и говорят о необходимости ориентироваться в этой сфере на Украину, которая добилась «впечатляющего успеха».
Об этом говорится в материале канадского издания Ottawa citizen.
«Канада может и должна совершить скачок к тому, чтобы стать по-настоящему цифровым правительством. И она может ориентироваться на своего союзника Украину», — пишет издание.
«Успех Украины в этом пространстве был уникальным и впечатляющим», — говорится в публикации.
Отмечается, что успех приложения «Дія» напрямую связан со «смелым выбором руководства», продемонстрированным правительством Зеленского, когда пришел к власти в 2019 году. В частности, с нуля было создано новое Министерство цифровой трансформации во главе с министром с опытом работы в мире программного обеспечения и с «дерзкими намерениями оцифровать все государственные услуги».
«И — что не менее важно — он разместил руководителей по цифровой трансформации в каждом другом министерстве, подотчетном Минцифры, и обеспечил, чтобы он мог привлечь все услуги этих министерств к своему центральному проекту. Все это позволило Минцифры создать единый, кураторский, последовательный, высококачественный опыт, который другие страны сейчас перенимают и стремятся наследовать», — пишет издание.
Украина запустила приложение «государство в смартфоне» «Дія» в сентябре 2019 года. Сейчас она предоставляет более 100 услуг украинцам: это паспорт, водительские права, место, где они оформляют и продлевают разрешения, платят налоги, получают государственную помощь, доказывают право на программы местного самоуправления, получают сообщения о войне — даже голосуют за то, кто должен представлять Украину на Евровидении.
А добавление процесса подачи заявки на получение разрешения на строительство в приложении сгладило распространенную форму коррупции.
«Менее чем через четыре года приложение появилось на 70% смартфонов украинцев, и справедливо будет сказать, что приложение радикально изменило то, как украинцы взаимодействуют со своим правительством», — отмечается в публикации.
По материалам:
Економічна Правда
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