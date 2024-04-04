Объемы частных денежных переводов в феврале уменьшились — статистика НБУ Сегодня 12:39

Объемы частных денежных переводов в феврале уменьшились — статистика НБУ

Объем частных денежных переводов в феврале уменьшился на 5,4% по сравнению с февралем прошлого года и составил 0,9 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 11.8%, в то же время другие поступившие через официальные каналы частные переводы выросли на 22.7%.

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В целом по официальным каналам отправлено на 4.8% переводов больше, чем в феврале прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 14.5% по сравнению с февралем прошлого года.

Всего за январь-февраль текущего года объемы денежных переводов снизились на 3.3%: чистая оплата труда сократилась на 16.2%, тогда как частные трансферты выросли на 29.0%.

Напомним, в Украину за 2023 год было переведено $2,6 млрд в эквиваленте. Это на 17% меньше, чем за 2021 год. Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину составила $255.

Ранее Европарламент проголосовал за введение мгновенных банковских переводов на территории Европейского союза. По новым правилам все переводы в евро внутри всего Евросоюза должны будут выполняться в течение 10 секунд независимо от дня и времени суток.

Українські Новини По материалам:

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