Объемы частных денежных переводов в феврале уменьшились — статистика НБУ — Finance.ua
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Объемы частных денежных переводов в феврале уменьшились — статистика НБУ

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Объемы частных денежных переводов в феврале уменьшились — статистика НБУ
Объемы частных денежных переводов в феврале уменьшились — статистика НБУ
Объем частных денежных переводов в феврале уменьшился на 5,4% по сравнению с февралем прошлого года и составил 0,9 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 11.8%, в то же время другие поступившие через официальные каналы частные переводы выросли на 22.7%.
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В целом по официальным каналам отправлено на 4.8% переводов больше, чем в феврале прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 14.5% по сравнению с февралем прошлого года.
Всего за январь-февраль текущего года объемы денежных переводов снизились на 3.3%: чистая оплата труда сократилась на 16.2%, тогда как частные трансферты выросли на 29.0%.
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Напомним, в Украину за 2023 год было переведено $2,6 млрд в эквиваленте. Это на 17% меньше, чем за 2021 год. Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину составила $255.
Ранее Европарламент проголосовал за введение мгновенных банковских переводов на территории Европейского союза. По новым правилам все переводы в евро внутри всего Евросоюза должны будут выполняться в течение 10 секунд независимо от дня и времени суток.

Как перевести деньги из Польши в Украину в 2024 году 🔍

По материалам:
Українські Новини
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