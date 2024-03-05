Нужно ли декларировать уничтоженное российскими обстрелами имущество — объяснение НАПК Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Нужно ли декларировать уничтоженное российскими обстрелами имущество — объяснение НАПК

Из-за военной агрессии многие украинцы, в том числе и чиновники, потеряли свои квартиры, дома, автомобили и другое имущество.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции объяснили , нужно ли уничтоженное имущество отражать в своих декларациях.

Если разрушен дом

Если ваш дом разрушен, то данные о таком объекте подлежат отражению в разделе 3 «Объекты недвижимости» декларации до момента исключения сведений о нем из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

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Аналогичный подход применим и к транспортным средствам, сведения о которых необходимо отражать в разделе 6 «Ценное движимое имущество — транспортные средства» декларации для снятия этого уничтоженного транспортного средства с учета.

Если уничтожено авто

Если транспортное средство было уничтожено или осталось на временно оккупированной территории, или повреждено и не пригодно к дальнейшему использованию, владелец авто может обратиться в ближайший сервисный центр МВД и заказать услугу выбраковки транспортного средства, после чего транспортное средство будет снято с учета.

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Условиями прекращения права собственности на уничтоженное движимое имущество является наличие установленного факта уничтожения имущества.

Какие документы подтверждают уничтожение имущества

Документами, подтверждающими уничтожение имущества, могут быть материалы технической инвентаризации, удостоверяющие факт уничтожения имущества, справки органов внутренних дел Украины, акт о пожаре, официальные заключения других учреждений или организаций, которые в соответствии с законодательством уполномочены удостоверять факт уничтожения имущества и т. п.

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Отметим, что владельцам, чьи транспортные средства были повреждены или уничтожены в связи с вооруженной агрессией, на сегодняшний день не выплачивают соответствующую компенсацию. Эта ситуация требует перемен. Поэтому депутаты подготовили законопроект № 11 001 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно выплаты компенсации за поврежденное или уничтоженное транспортное средство в результате вооруженной агрессии против Украины».

Им предлагается дополнить раздел «Заключительные и переходные положения» Гражданского кодекса Украины нормой относительно обеспечения гарантирования права пострадавших граждан на получение компенсации за поврежденные и уничтоженные транспортные средства в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

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