Получить компенсацию за разрушенное жилье через «єВідновлення» теперь могут и совладельцы — Finance.ua

Получить компенсацию за разрушенное жилье через «єВідновлення» теперь могут и совладельцы Сегодня 20:02 — Недвижимость

Получить компенсацию за разрушенное жилье через «єВідновлення» теперь могут и совладельцы

В Украине расширяют возможности услуги «єВідновлення». С 27 ноября услуга доступна для совладельцев разрушенного жилья, в то время как ранее компенсацию могли получить только единоличные собственники.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

«Теперь сервисом могут воспользоваться и совладельцы разрушенного жилья. Для этого в приложении нужно подать одно общее или несколько отдельных заявлений», — говорится в сообщении.

После этого комиссия органа местного самоуправления разработает заявление и определит сумму компенсации. Каждый совладелец получит выплату в соответствии с его долей.

Сумма компенсации будет в жилищном сертификате в Дії.

«Позже вы сможете использовать средства отдельно или объединить их и приобрести общее здание», — добавили в Минцифры.

Напомним, чтобы воспользоваться сертификатом, нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости с согласия всех совладельцев после получения жилищного сертификата.

Справка Finance.ua:

вскоре государство начнет платить компенсации за поврежденное жилье, где сумма ущерба составляет от 200 до 500 тыс. грн;

средства, выделяемые украинцам в качестве компенсации за разрушенное или поврежденное в результате вооруженной агрессии россии жилье, могут быть использованы только на ремонт квартиры, строительство нового дома или приобретение дома или квартиры.



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