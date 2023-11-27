Получить компенсацию за разрушенное жилье через «єВідновлення» теперь могут и совладельцы — Finance.ua
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Получить компенсацию за разрушенное жилье через «єВідновлення» теперь могут и совладельцы

Недвижимость
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Получить компенсацию за разрушенное жилье через «єВідновлення» теперь могут и совладельцы
Получить компенсацию за разрушенное жилье через «єВідновлення» теперь могут и совладельцы
В Украине расширяют возможности услуги «єВідновлення». С 27 ноября услуга доступна для совладельцев разрушенного жилья, в то время как ранее компенсацию могли получить только единоличные собственники.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
«Теперь сервисом могут воспользоваться и совладельцы разрушенного жилья. Для этого в приложении нужно подать одно общее или несколько отдельных заявлений», — говорится в сообщении.
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После этого комиссия органа местного самоуправления разработает заявление и определит сумму компенсации. Каждый совладелец получит выплату в соответствии с его долей.
Сумма компенсации будет в жилищном сертификате в Дії.
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«Позже вы сможете использовать средства отдельно или объединить их и приобрести общее здание», — добавили в Минцифры.
Напомним, чтобы воспользоваться сертификатом, нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости с согласия всех совладельцев после получения жилищного сертификата.

Справка Finance.ua:

  • вскоре государство начнет платить компенсации за поврежденное жилье, где сумма ущерба составляет от 200 до 500 тыс. грн;
  • средства, выделяемые украинцам в качестве компенсации за разрушенное или поврежденное в результате вооруженной агрессии россии жилье, могут быть использованы только на ремонт квартиры, строительство нового дома или приобретение дома или квартиры.

Программа компенсаций за полностью уничтоженное жилье уже с ноября 🧐

По материалам:
Finance.ua
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