Сумма сертификатов, которые начнут обменивать на новое жилье, превысила 1 млрд гривен — Finance.ua
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Сумма сертификатов, которые начнут обменивать на новое жилье, превысила 1 млрд гривен

Недвижимость
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Сумма сертификатов, которые начнут обменивать на новое жилье, превысила 1 млрд гривен
Сумма сертификатов, которые начнут обменивать на новое жилье, превысила 1 млрд гривен
Сумма жилищных сертификатов, которые владельцы уничтоженного в результате вооруженной агрессии рф жилья смогут обменять на новое в рамках программы «єВідновлення», уже превысила 1 млрд гривен. Выдавать их украинцам начнут уже в ноябре. Первой суммой, которую правительство выделило на это, стали 2,5 млрд гривен.
Об этом сообщает глава комитета по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Этап программы компенсаций „єВідновлення“ за уничтоженное жилье начался 3 месяца назад — 1 августа, и за это время украинцы подали 5,5 тыс. заявлений на это. Отработано уже 1 тыс. заявлений, причем самый высокий процент отработки в Киеве — 71% заявлений, а самый низкий — в Херсонской области — 4% заявлений. Больше всего заявлений подано в Харьковской области — 2353 и в Киевской — 1552 заявлений», — отметила Шуляк.
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Она добавила, что средняя сумма одного жилищного сертификата по состоянию на начало ноября составляет 2 млн гривен. Владельцы уничтоженного жилья могут их использовать не только для приобретения жилья на первичном или вторичном рынке, но и инвестировать средства в объект на этапе строительства.
«У инвесторов в новое жилье также будет возможность получить компенсации. Если в доме построен каркас, то для инвестора законом предусмотрена возможность получить компенсацию. Однако сам порядок выплаты такой компенсации еще не утвержден Кабмином», — добавила Елена Шуляк.
Чтобы воспользоваться сертификатом, необходимо:
  • выбрать жилье, которое получатель компенсации намерен приобрести с использованием сертификата;
  • подать в АО «Укрпочта» соответствующее обращение о финансировании приобретения жилья в размере, определенном в сертификате, на выбор: через нотариуса, ЦПАУ, органы социальной защиты населения или «Дія»;
  • дождаться подтверждения возможности финансирования приобретения жилья с использованием сертификата;
  • заключить сделку покупки у нотариуса, указав сертификат как способ оплаты, и забронированные средства поступят на счет продавца имущества.
Шуляк также отметила, что в случае, если владелец сертификата выберет квартиру, которая будет стоить больше суммы сертификата, он для покупки недвижимости сможет добавить собственные средства. Воспользоваться сертификатом нужно в течение 5 лет с момента получения, причем жилье, полученное человеком по сертификату, в течение следующих 5 лет нельзя продавать.

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«Мы за то, чтобы люди возвращались в Украину, покупали здесь жилье, развивали нашу экономику. Именно такой механизм, считаем, этому будет способствовать», — подчеркнула нардеп.
Напомним, с 1 января активно начнут получать компенсации те люди, которые на ремонт пострадавшего от российского вторжения жилья потратили собственные средства.
Следующими этапами «єВідновлення», которые соответствующими постановлениями введет правительство, будет компенсация за жилье, разрушенное на временно оккупированных территориях, и компенсация за поврежденное жилье на сумму, превышающую 200 тыс. грн.
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По материалам:
РБК-Україна
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