Компенсация за полностью уничтоженное жилье будет распространена на оккупированные территории — Finance.ua

Компенсация за полностью уничтоженное жилье будет распространена на оккупированные территории Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Компенсация за полностью уничтоженное жилье будет распространена на оккупированные территории

Вице-премьер-министр — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о том, как в 2024 году будет действовать программа по компенсации за уничтоженное жилье. Он заявил, что в этом году помощь получат, в частности, граждане, лишившиеся дома на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом он рассказал на форуме «Украина. Год 2024», передает Новости.Live.

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«Продолжение жилищных программ в 2024 году остается нашим ключевым планом. В начале января мы запустили выплаты компенсаций за полностью уничтоженное жилье. И на сегодняшний день почти 1000 семей приобрели новые дома», — сказал Кубраков.

Он также отметил, что следующим этапом этой программы станет ее расширение на жилье, уничтоженное на временно оккупированных территориях.

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«Следующий шаг — это распространение программ на тех, чье жилье уничтожено на временно оккупированных территориях. Завершается пилотный проект, который мы делали по городу Мелитополь, поэтому будем двигаться дальше», — отметил чиновник.

Кроме того, правительство в этом году планирует запустить программу капитальных ремонтов для существенно поврежденных многоквартирных домов на временно оккупированных, деоккупированных и подконтрольных территориях, постоянно подвергающихся российским обстрелам.

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Напомним, компенсацию от государства за полностью разрушенное жилье по программе «єВідновлення» запустили с 1 августа 2023 года. Она предусматривает для граждан, чье жилье было уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, предоставление средств от государства на приобретение нового дома. Финансирование осуществляется в виде жилищного сертификата, который владелец уничтоженного жилья может обменять на новое.

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