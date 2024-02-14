В Украине хотят изменить компенсацию для владельцев поврежденных из-за войны автомобилей — Finance.ua

В Украине хотят изменить компенсацию для владельцев поврежденных из-за войны автомобилей Сегодня 19:36 — Личные финансы

В Украине хотят изменить компенсацию для владельцев поврежденных из-за войны автомобилей

Из-за войны в Украине страдает недвижимое имущество наших граждан, в частности, автомобили. При этом владельцам, чьи транспортные средства были повреждены или уничтожены в связи с вооруженной агрессией, на сегодняшний день не выплачивают соответствующую компенсацию. Эта ситуация требует изменений.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту № 11 001 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины о выплате компенсации за поврежденное или уничтоженное транспортное средство в результате вооруженной агрессии против Украины».

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Им предлагается дополнить раздел «Заключительные и переходные положения» Гражданского кодекса Украины нормой обеспечения гарантирования права пострадавших граждан на получение компенсации за поврежденные и уничтоженные транспортные средства в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Что именно хотят изменить? В частности, предлагается установить, что выплата компенсации владельцу транспортного средства, поврежденного или уничтоженного в результате вооруженной агрессии против Украины, осуществляется за счет средств государства-агрессора, а также средств, полученных из/от соответствующих фондов на восстановление Украины, в том числе международной, международной технической и/или возвратной или безвозвратной финансовой помощи, других источников, предусмотренных законодательством. Порядок определения и выплаты компенсации за поврежденное или уничтоженное транспортное средство в результате вооруженной агрессии против Украины должен установить Кабмин.

В случае принятия этот Закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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