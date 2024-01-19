Компенсации за уничтоженное жилье: сколько денег выплачивают украинским семьям — Finance.ua

Компенсации за уничтоженное жилье: сколько денег выплачивают украинским семьям Сегодня 11:07 — Личные финансы

Компенсации за уничтоженное жилье: сколько денег выплачивают украинским семьям

Более 100 владельцев жилищного сертификата «єВідновлення» первыми уже использовали их для приобретения нового дома. Соответствующие сделки купли-продажи оформили 126 семей у нотариусов, еще 13 сделок у них в обработке. Уже после заключения сделки средства, предусмотренные сертификатом, будут отправлены на счет продавцов недвижимости.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, средняя сумма одного использованного сертификата составляет 1,3 млн гривен, а общая сумма по всем использованным — 327 млн гривен.

Читайте также В «Дії» запустили обмен жилищного сертификата на жилье

«Большинство использованных сертификатов — приобретение жилья на вторичном рынке. В настоящее время такие сделки составляют 93,7%. Кроме того, с покупкой жилья определились еще 525 владельцев сертификатов, забронировавших на это средства на общую сумму 1,067 млрд гривен. Более того, отметила Шуляк, 3 сертификата уже даже погашены — то есть продавцы недвижимости уже получили за это средства. На сегодняшний день эта сумма составляет 7,6 млн гривен», — рассказала народная депутат.

Успехи программы

Она отметила, что этап программы «єВідновлення», касающийся компенсаций именно за уничтоженное жилье, за прошедшие два месяца показал рекордные темпы роста. Так, первые 500 жилищных сертификатов были сформированы в начале ноября. В начале декабря их было уже более 1 тыс. Сейчас сформировано уже 2172 жилищных сертификата на общую сумму в 3,9 млрд гривен. Сформированный жилищный сертификат означает для заявителя положительное решение по компенсации, подчеркнула Елена Шуляк.

Использовать сертификат станет проще

В ближайшее время, по словам нардепа, использовать жилищный сертификат «єВідновлення» станет еще проще, поскольку в Правительстве предусмотрели возможность прекратить право собственности гражданина на уничтоженное жилье через Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Техническая возможность получить эту выписку будет со следующей недели.

Читайте также: Программа компенсаций за полностью уничтоженное жилье

«Мы проводили масштабные публичные консультации, в ходе которых граждане указывали нам на недостатки программы, с которыми столкнулись при получении компенсации. Тогда неоднократно звучал запрос на упрощение процедуры изменения имущественных прав — этот этап занимал больше всего времени и усилий, поэтому государство пошло на встречу людям и упростило процедуру», — сообщила Шуляк.

Это нововведение существенно упростит процедуру реализации жилищных сертификатов, поскольку после бронирования средств по сертификату граждане должны в течение 30 дней прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформить сделку купли-продажи.

Читайте также Компенсация за разрушенное жилье: для 500 семей уже забронировали средства

Напомним, 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа «єВідновлення», в рамках которой компенсацию до 200 тыс. гривен на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья. Эти средства можно использовать для покупки строительных материалов, оплаты строительных работ и услуг подрядчиков. С 1 августа стартовал этап компенсаций за разрушенное из-за войны жилье. С 1 января 2024 года компенсацию за поврежденное жилье начали получать украинцы, которые отремонтировали его за свой счет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.