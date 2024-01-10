Компенсация за разрушенное жилье: для 500 семей уже забронировали средства — Finance.ua

Компенсация за разрушенное жилье: для 500 семей уже забронировали средства Сегодня 16:21 — Личные финансы

Компенсация за разрушенное жилье: для 500 семей уже забронировали средства

С первых дней 2024 года для граждан Украины — держателей жилищных сертификатов єВідновлення — появилась возможность заключать сделки купли-продажи нового жилья вместо того, которое было уничтожено в результате российской вооруженной агрессии и которое невозможно отремонтировать.

По состоянию на 10 января первые 10 жилищных сертификатов украинцы уже даже использовали, еще 508 держателей соответствующих сертификатов средства на приобретение нового жилья забронировали, а два жилищных сертификата уже даже погашены. То есть две семьи, чье жилье было полностью уничтожено в результате российской агрессии, уже заключили сделку купли-продажи и провели ее у нотариуса, а средства, предусмотренные их жилищным сертификатом, государство перевело на счет продавца имущества.

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Как работает этот этап программы и что нужно сделать, чтобы получить компенсацию от государства за уничтоженное имущество, рассказываем ниже.

Как это работает

Компенсацию от государства за полностью разрушенное жилье по программе єВідновлення запустили с 1 августа 2023 года. Она предусматривает для граждан, чье жилье было уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, предоставление средств от государства на приобретение нового жилища. Финансирование осуществляется в виде жилищного сертификата, который владелец уничтоженного жилья может обменять на новое.

На сегодняшний день заявления на компенсацию за уничтоженное жилье подали 8395 украинских семей. 4095 заявлений уже рассмотрели соответствующие комиссии при органах местного самоуправления, а 941 заявление находятся в обработке. Позитивное решение, результатом которого является формирование жилищного сертификата, получили 2027 заявителей. Общая сумма сформированных жилищных сертификатов составила уже более 3,6 млрд гривен. Это те средства, которые государство перечислит продавцам недвижимости, которую для себя по программе єВідновлення выберут граждане.

Как получить компенсацию от государства за разрушенное жилье

Подать сообщение о разрушенном жилье в приложении или на портале Дія;

Подать заявление на выплату разрушенного жилья через Дія, ЦПАУ или у нотариуса;

Дождаться решения комиссии при органе местного самоуправления — максимальный срок рассмотрения заявления составляет 30 дней;

Если решение положительное, в приложении Дія появится жилищный сертификат.

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Кто имеет право на получение жилищного сертификата

Компенсацию за уничтоженное жилье в виде жилищного сертификата могут получить граждане, чье жилье было полностью разрушено в результате российской вооруженной агрессии, то есть не подлежит восстановлению.

Если ваше жилье повреждено, но подлежит восстановлению, государство по программе єВідновлення выделит средства на его ремонт. Сейчас действует два этапа следующих компенсаций:

средства на мелкий срочный ремонт (до 200 тыс. гривен)

средства на капитальный ремонт (до 500 тыс. гривен)

Однако у программы есть ряд ограничений для ряда категорий граждан. Так, не могут претендовать на компенсацию:

лица, помогавшие оккупантам;

подсанкционные лица;

граждане, у которых судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I «Преступления против основ национальной безопасности Украины» Особой части Уголовного кодекса Украины".

Как воспользоваться сертификатом

Получив сертификат в Дія, владелец разрушенного жилья может планировать приобретение нового жилья. Чтобы воспользоваться сертификатом, необходимо:

Выбрать новое жилье — квартиру или даже комнату в общежитии на вторичном рынке в любом населенном пункте Украины, или инвестицию в квартиру на этапе строительства;

Договориться с продавцом о покупке и перед заключением сделки купли-продажи забронировать средства на это в приложении Дія. Для этого нужно нажать кнопку «Забронировать средства» в приложении Дія. С момента бронирования средств у владельца сертификата єВідновлення есть 30 дней, чтобы провести соответствующую сделку купли-продажи;

После подтверждения бронирования средств в Дія следует обратиться к нотариусу, который подтвердит отказ от права собственности на уничтоженную недвижимость и оформит сделку купли-продажи новой. Оформить ее могут только нотариусы, имеющие доступ к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ);

После заключения сделки купли-продажи забронированные средства в течение 5 дней поступят на счет продавца имущества.

По состоянию на сегодняшний день, отметила Шуляк, средства на покупку новых жилищ забронировали уже 508 семей, а общая сумма бронирований пересекла отметку в 1,1 млрд гривен.

«Более того, первый жилищный сертификат єВідновлення уже даже погашен — семья из Гостомеля, выбравшая для себя новое жилье в Буче, заключила соответствующую сделку и средства, предусмотренные его сертификатом, уже поступили на счет продавца», — пояснила она.

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