Новая японская технология позволяет использовать собственное тело в качестве пульта управления для роботов (фото, видео) — Finance.ua

Новая японская технология позволяет использовать собственное тело в качестве пульта управления для роботов (фото, видео)
Японская компания H2L разработала уникальную технологию Capsule Interface, которая позволяет управлять человекоподобными работами с помощью телодвижений и мышечной силы. Система обещает сделать дистанционное управление роботами более точным и реалистичным.
Об этом пишет Interesting Engineering.
Как это работает
Технология сочетает сенсоры и программное обеспечение для отслеживания даже малейших изменений в мышечном напряжении пользователя.
Читайте также
Благодаря этому робот не только копирует движения, но и чувствует силу, которую прикладывает оператор.
К примеру, когда человек поднимает тяжелый предмет, робот «понимает», сколько усилий нужно для этого, и воспроизводит эти ощущения.
Традиционная дистанционная робототехника базируется на датчиках движения или видеосистемах, поэтому она передает только положение конечностей без ощущения физического напряжения.
Читайте также
В случае с Capsule Interface H2L мышечные сенсоры фиксируют каждый импульс, что придает реалистичности управлению и обеспечивает более глубокое погружение.
В демонстрационном видео женщина управляет гуманоидным роботом Unitree Robotics H1 с помощью этой системы.
Робот выполняет задачи типа перемещения предметов и даже взаимодействия с другим человеком — все благодаря точной передаче движений и усилий.
Устройство Capsule Interface компактное, его можно использовать даже в сидячем или лежачем положении.
В отличие от громоздких систем, разработка H2L проста в использовании и не требует длительной тренировки.
Она содержит мышечные сенсоры, дисплей и динамики обратной связи, поэтому пользователю достаточно расположиться в удобном кресле или на кровати и начать управление.
Такая технология имеет широкий спектр применений. Она пригодится в промышленности и логистике — работники смогут удаленно переносить грузы без физической нагрузки или безопасно управлять техникой в опасных условиях.
Читайте также
В быту она поможет пожилым людям или людям с физическими ограничениями, позволяя дистанционно готовить, убирать или ухаживать за домом.
В перспективе H2L планирует добавить в устройство и проприоцептивную обратную связь, что позволит сильнее почувствовать позицию и движения своего тела в пространстве.
Таким образом, Capsule Interface открывает путь к более глубокому взаимодействию людей с машинами, добавляя эмоционального и физического реализма даже на расстоянии.
Поделиться новостью