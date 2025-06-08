Инженеры разработали искусственную мышцу для роботов — Finance.ua

Инженеры разработали искусственную мышцу для роботов 08.06.2025, 01:18 — Технологии&Авто

Инженеры разработали искусственную мышцу для роботов

Ученые из разных стран уже создали для роботов растяжимую электронику и механизмы — мягкие и конформные. Но эти разработки не способны реагировать на повреждения и затем инициировать самовосстановление. Чтобы восполнить этот пробел, команда инженеров из Университета Небраски, США, разработала интеллектуальную искусственную мышцу.

Об этом сообщает Tech Xplore.

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Команда разработала интеллектуальную, самовосстанавливающуюся искусственную мышцу с многослойной архитектурой, которая позволяет системе обнаруживать и находить повреждения, а затем инициировать механизм самовосстановления — и все это без внешнего вмешательства.

Эта «мышца» является исполнительным механизмом робота, который превращает энергию в физическое движение.

Он имеет три слоя:

нижний слой — слой обнаружения повреждений — представляет собой мягкую электронную оболочку, состоящую из микрокапель жидкого металла, встроенных в силиконовый эластомер;

эта оболочка прикреплена к среднему слою, самовосстанавливающемуся компоненту, который является жестким термопластическим эластомером;

сверху находится исполнительный слой, запускающий движение мышцы под давлением воды.

Чтобы начать процесс, команда индуцировала пять контрольных токов через нижнюю кожу мышцы, которая соединена с микроконтроллером и чувствительной схемой.

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Прокол или повреждение этого слоя под давлением приводит к образованию электрической сети между следами.

Система распознает этот электрический след как доказательство повреждения и впоследствии увеличивает ток, проходящий через новообразованную электрическую сеть.

Это позволяет этой сети функционировать как локальный джоулевый нагреватель, превращая энергию электрического тока в тепло вокруг мест повреждения.

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Через несколько минут это тепло расплавляет и перерабатывает средний термопластичный слой, который запечатывает повреждения — рана эффективно самовосстанавливается.

Последний шаг — возврат системы в исходное состояние путем стирания электрического следа повреждения нижнего слоя.

Для этого инженеры используют эффекты электромиграции, процесса, в котором электрический ток вынуждает атомы металла мигрировать.

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