Со следующего года в Европе может заработать робототакси от Uber Сегодня 06:14 — Технологии&Авто

Со следующего года в Европе может заработать робототакси от Uber

Американская компания Uber и китайская Momentum становятся партнерами, чтобы запустить робототакси на разных мировых рынках — начнут в Европе с 2026 года.

Об этом пишет Bloomberg.

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Поначалу компании введут операторов безопасности в автомобили. Momenta сейчас использует автономные беспилотные системы на дорогах Китая, но вместе с Uber они выйдут за пределы рынков США и КНР.

Это уже второе партнерство Uber в сфере автономных машин, объявленное за неделю. Она также будет сотрудничать с May Mobility, чтобы развернуть тысячи таких автомобилей в течение следующих нескольких лет.

Американский конкурент Uber — компания Lyft — сотрудничает с May Mobility и планирует уже этим летом запустить в Атланте первые робототакси с водителем-надсмотрщиком.

Между тем, Uber уже заключил более десятка соглашений с разными международными партнерами, чтобы внедрять самоуправляемые технологии в свои сервисы по перевозкам, доставке и грузоперевозкам. Спрос на это растет.

Например, Tesla готовит запуск своих робототакси с водителями в Остине, а компания Waymo, дочерняя структура Alphabet, активно расширяет автопарки в крупных городах.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

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theБабель По материалам:

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