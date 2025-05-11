Со следующего года в Европе может заработать робототакси от Uber — Finance.ua
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Со следующего года в Европе может заработать робототакси от Uber

Технологии&Авто
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Со следующего года в Европе может заработать робототакси от Uber
Со следующего года в Европе может заработать робототакси от Uber
Американская компания Uber и китайская Momentum становятся партнерами, чтобы запустить робототакси на разных мировых рынках — начнут в Европе с 2026 года.
Об этом пишет Bloomberg.
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Поначалу компании введут операторов безопасности в автомобили. Momenta сейчас использует автономные беспилотные системы на дорогах Китая, но вместе с Uber они выйдут за пределы рынков США и КНР.
Это уже второе партнерство Uber в сфере автономных машин, объявленное за неделю. Она также будет сотрудничать с May Mobility, чтобы развернуть тысячи таких автомобилей в течение следующих нескольких лет.
Американский конкурент Uber — компания Lyft — сотрудничает с May Mobility и планирует уже этим летом запустить в Атланте первые робототакси с водителем-надсмотрщиком.
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Между тем, Uber уже заключил более десятка соглашений с разными международными партнерами, чтобы внедрять самоуправляемые технологии в свои сервисы по перевозкам, доставке и грузоперевозкам. Спрос на это растет.
Например, Tesla готовит запуск своих робототакси с водителями в Остине, а компания Waymo, дочерняя структура Alphabet, активно расширяет автопарки в крупных городах.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
theБабель
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