Zoox начинает тестирование робота-такси в Лос-Анджелесе — Finance.ua
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Zoox начинает тестирование робота-такси в Лос-Анджелесе

Технологии&Авто
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Zoox начинает тестирование робота-такси в Лос-Анджелесе
Zoox начинает тестирование робота-такси в Лос-Анджелесе
Компания Zoox, принадлежащая Amazon и занимающаяся разработкой автономных транспортных средств, начала тестировать свое роботокси в Лос-Анджелесе. Она развернула небольшой парк модернизированных тестовых автомобилей по всему городу с целью картографирования и сбора данных. В конце концов это может привести к платным поездкам для потребителей.
Сначала компания рассылает автомобили Toyota Highlander с ручным управлением. Они оснащены технологией самоуправляемого вождения Zoox и собирают картографические данные. Более широкое автономное тестирование начнется в Лос-Анджелесе этим летом. Это произойдет после того, как Highlanders соберут достаточно данных об «условиях вождения, потенциальных дорожных работах, городских событиях» и других потенциальных сюрпризах.
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После этого он должен прислать собственно роботокси, работающие без руля и педалей. Транспортные средства уже проходят тест-драйв в нескольких городах, но опять же не с коммерческими пассажирами. Это Фостер-Сити, Сан-Франциско и Лас-Вегас.
Zoox заявляет, что планирует начать предлагать общественные поездки в Лас-Вегасе и Сан-Франциско позже в этом году. Компания также тестирует пилотируемые роботакси в Майами, Остине и Сиэтле. За рулем — Highlander и оператор, отвечающий за безопасность человека.
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Это расширение происходит всего через несколько недель после того, как компания выпустила отзыв программного обеспечения для 258 своих автомобилей из-за проблем с неожиданно резким торможением в системе вождения. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) получила два отчета об инцидентах, связанных с мотоциклами, врезавшимися в заднюю часть автомобилей Zoox из-за столь резкого торможения.
Конкурент Waymo является единственной компанией по производству автономных транспортных средств, которая предлагает платные поездки. Компания, принадлежащая Alphabet, предоставляет эту услугу в нескольких городах, включая Сан-Франциско, Феникс и Остин. В ближайшие два года она планирует расширить свою деятельность в Атланте, Майами и Вашингтоне, округ Колумбия.
По материалам:
expert.ua
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