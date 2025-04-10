Zoox начинает тестирование робота-такси в Лос-Анджелесе — Finance.ua

Zoox начинает тестирование робота-такси в Лос-Анджелесе Сегодня 02:31 — Технологии&Авто

Zoox начинает тестирование робота-такси в Лос-Анджелесе

Компания Zoox, принадлежащая Amazon и занимающаяся разработкой автономных транспортных средств, начала тестировать свое роботокси в Лос-Анджелесе. Она развернула небольшой парк модернизированных тестовых автомобилей по всему городу с целью картографирования и сбора данных. В конце концов это может привести к платным поездкам для потребителей.

Сначала компания рассылает автомобили Toyota Highlander с ручным управлением. Они оснащены технологией самоуправляемого вождения Zoox и собирают картографические данные. Более широкое автономное тестирование начнется в Лос-Анджелесе этим летом. Это произойдет после того, как Highlanders соберут достаточно данных об «условиях вождения, потенциальных дорожных работах, городских событиях» и других потенциальных сюрпризах.

Читайте также Amazon Zoox отзывает автомобили роботакси из-за неисправности

После этого он должен прислать собственно роботокси, работающие без руля и педалей. Транспортные средства уже проходят тест-драйв в нескольких городах, но опять же не с коммерческими пассажирами. Это Фостер-Сити, Сан-Франциско и Лас-Вегас.

Zoox заявляет, что планирует начать предлагать общественные поездки в Лас-Вегасе и Сан-Франциско позже в этом году. Компания также тестирует пилотируемые роботакси в Майами, Остине и Сиэтле. За рулем — Highlander и оператор, отвечающий за безопасность человека.

Читайте также Zeekr отозвал роботакси Waymo из-за проблем с безопасностью

Это расширение происходит всего через несколько недель после того, как компания выпустила отзыв программного обеспечения для 258 своих автомобилей из-за проблем с неожиданно резким торможением в системе вождения. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) получила два отчета об инцидентах, связанных с мотоциклами, врезавшимися в заднюю часть автомобилей Zoox из-за столь резкого торможения.

Конкурент Waymo является единственной компанией по производству автономных транспортных средств, которая предлагает платные поездки. Компания, принадлежащая Alphabet, предоставляет эту услугу в нескольких городах, включая Сан-Франциско, Феникс и Остин. В ближайшие два года она планирует расширить свою деятельность в Атланте, Майами и Вашингтоне, округ Колумбия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.