Amazon Zoox отзывает автомобили роботакси из-за неисправности — Finance.ua

Amazon Zoox отзывает автомобили роботакси из-за неисправности 21.03.2025, 01:33 — Технологии&Авто

Amazon Zoox отзывает автомобили роботакси из-за неисправности

Подразделение Zoox компании Amazon отзывает сотни автомобилей роботакси из-за неисправности. В них обнаружили проблемы с торможением, сообщает Reuters.

Известно, что компания, занимающаяся беспилотным управлением, обнаружила проблемы в своих автомобилях, в частности неожиданное резкое торможение.

В общей сложности компания отозвала 258 автомобилей, в которых обнаружили неисправности.

Проблемы с торможением были на транспортных средствах, которые имели программное обеспечение ADS и были выпущены до 5 ноября 2024 года.

Компания уже сообщила, что решила эту проблему благодаря обновлению ПО ADS на имевших неисправности автомобилях.

Впервые о роботокси от компании Amazon стало известно в 2020 году. Автомобили управляются самостоятельно и могут перевозить людей.

В 2023 году первые автомобили появились на дорогах Калифорнии.

Speka По материалам:

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