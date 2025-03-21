Amazon Zoox отзывает автомобили роботакси из-за неисправности — Finance.ua
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Amazon Zoox отзывает автомобили роботакси из-за неисправности

Технологии&Авто
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Amazon Zoox отзывает автомобили роботакси из-за неисправности
Amazon Zoox отзывает автомобили роботакси из-за неисправности
Подразделение Zoox компании Amazon отзывает сотни автомобилей роботакси из-за неисправности. В них обнаружили проблемы с торможением, сообщает Reuters.
Известно, что компания, занимающаяся беспилотным управлением, обнаружила проблемы в своих автомобилях, в частности неожиданное резкое торможение.
В общей сложности компания отозвала 258 автомобилей, в которых обнаружили неисправности.
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Проблемы с торможением были на транспортных средствах, которые имели программное обеспечение ADS и были выпущены до 5 ноября 2024 года.
Компания уже сообщила, что решила эту проблему благодаря обновлению ПО ADS на имевших неисправности автомобилях.
Впервые о роботокси от компании Amazon стало известно в 2020 году. Автомобили управляются самостоятельно и могут перевозить людей.
В 2023 году первые автомобили появились на дорогах Калифорнии.
По материалам:
Speka
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