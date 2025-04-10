Японский стартап SkyDrive показал демоверсию полета своего аэротакси — Finance.ua

Японский стартап SkyDrive показал демоверсию полета своего аэротакси Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Японский стартап SkyDrive показал демоверсию полета своего аэротакси

Японский стартап SkyDrive Inc. показал демонстративную версию полета своего электрического аэротакси под названием SD-05 перед открытием масштабной выставки 2025 World Exposition в Осаке, которая продлится до 13 октября.

Об этом сообщает Kyodo News

Летающий аппарат SD-05, который питается от батарей, оснащен 12 роторами. В аэротакси могут поместиться до трех пассажиров.

Само транспортное средство способно пролететь расстояние от 15 до 40 километров.

Его разработчик SkyDrive Inc. планирует, в частности, совершать полеты транспортного средства в воскресенье, в первый день выставки.

СМИ также показали другое аэротакси — одноместное транспортное средство принадлежит японскому торговому дому Marubeni Corp.

Компании ANA Holdings Inc. и американский стартап Joby Aviation Inc. планируют демонстрационные полеты своих летающих автомобилей уже во время выставки.

Укрінформ По материалам:

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