Японский стартап SkyDrive показал демоверсию полета своего аэротакси — Finance.ua

Японский стартап SkyDrive показал демоверсию полета своего аэротакси
Японский стартап SkyDrive Inc. показал демонстративную версию полета своего электрического аэротакси под названием SD-05 перед открытием масштабной выставки 2025 World Exposition в Осаке, которая продлится до 13 октября.
Об этом сообщает Kyodo News.
Летающий аппарат SD-05, который питается от батарей, оснащен 12 роторами. В аэротакси могут поместиться до трех пассажиров.
Само транспортное средство способно пролететь расстояние от 15 до 40 километров.
Его разработчик SkyDrive Inc. планирует, в частности, совершать полеты транспортного средства в воскресенье, в первый день выставки.
СМИ также показали другое аэротакси — одноместное транспортное средство принадлежит японскому торговому дому Marubeni Corp.
Компании ANA Holdings Inc. и американский стартап Joby Aviation Inc. планируют демонстрационные полеты своих летающих автомобилей уже во время выставки.
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