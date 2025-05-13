«Спайдер»: на вооружении у ВСУ появился наземный робот украинского производства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Спайдер»: на вооружении у ВСУ появился наземный робот украинского производства

Технологии&Авто
23
«Спайдер»: на вооружении у ВСУ появился наземный робот украинского производства
«Спайдер»: на вооружении у ВСУ появился наземный робот украинского производства
Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ наземный роботизированный комплекс украинского производства «Спайдер». Он может выполнять разные задачи в зависимости от модификации.
Об этом сообщили в украинском оборонном ведомстве.
Там рассказали, что «Спайдер» разработан командой украинских инженеров с учетом практического боевого опыта сил обороны.
Читайте также
«Комплекс имеет модификации для выполнения различных задач. В частности — логистического обеспечения, выполнения определенных инженерных задач. Учитывая пожелания военных, разработчики нашли технологическое решение для увеличения дальности управления платформами этого комплекса», — говорится в сообщении.
«Спайдер» имеет компактные размеры — в кузове военного пикапа помещается 2 работы, а сама наземная роботизированная платформа весит чуть больше 50 килограммов.
При этом он может везти до центнера полезного груза. Роботы имеют четыре двигателя, что повышает мобильность и выносливость комплекса в боевых условиях.
Читайте также
Как утверждают в Минобороны, особенностью этих роботизированных платформ является их маневровость и простота в управлении, а также способность работать в зоне действия средств радиоэлектронной борьбы противника. Кроме этого, они могут выполнять сложные маневры в ограниченном пространстве.
В оборонном ведомстве добавили, что «Спайдеры» «динамично» преодолевают крутые склоны и могут двигаться с креном. Они работают на аккумуляторах, заряда которых хватает на несколько часов непрерывного движения.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems