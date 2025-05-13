«Спайдер»: на вооружении у ВСУ появился наземный робот украинского производства — Finance.ua

«Спайдер»: на вооружении у ВСУ появился наземный робот украинского производства 13.05.2025, 00:27 — Технологии&Авто

«Спайдер»: на вооружении у ВСУ появился наземный робот украинского производства

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ наземный роботизированный комплекс украинского производства «Спайдер». Он может выполнять разные задачи в зависимости от модификации.

Об этом сообщили в украинском оборонном ведомстве.

Там рассказали, что «Спайдер» разработан командой украинских инженеров с учетом практического боевого опыта сил обороны.

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«Комплекс имеет модификации для выполнения различных задач. В частности — логистического обеспечения, выполнения определенных инженерных задач. Учитывая пожелания военных, разработчики нашли технологическое решение для увеличения дальности управления платформами этого комплекса», — говорится в сообщении.

«Спайдер» имеет компактные размеры — в кузове военного пикапа помещается 2 работы, а сама наземная роботизированная платформа весит чуть больше 50 килограммов.

При этом он может везти до центнера полезного груза. Роботы имеют четыре двигателя, что повышает мобильность и выносливость комплекса в боевых условиях.

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Как утверждают в Минобороны, особенностью этих роботизированных платформ является их маневровость и простота в управлении, а также способность работать в зоне действия средств радиоэлектронной борьбы противника. Кроме этого, они могут выполнять сложные маневры в ограниченном пространстве.

В оборонном ведомстве добавили, что «Спайдеры» «динамично» преодолевают крутые склоны и могут двигаться с креном. Они работают на аккумуляторах, заряда которых хватает на несколько часов непрерывного движения.

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