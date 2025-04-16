В Украине впервые использовали роботизированную машину для разминирования — Finance.ua

В Украине впервые использовали роботизированную машину для разминирования
В Украине успешно завершен первый проект по внедрению арендованной роботизированной машины для гуманитарного разминирования.
Об этом сообщил директор по развитию бизнеса DOK-ING в Украине Северин Лубкивский. Согласно информации, компания SafeLane Global арендовала машину MV-4 в рамках тендера Prozorro (MX25018H) для проведения технического обследования земельного участка в селе Безименное (Николаевская область).
В течение трех дней, с 4 по 6 апреля 2025 года, MV-4 очистила 20,837 тыс. кв. м территории, сдетонировала одну противопехотную мину PMN-2 и обнаружила ряд опасных предметов, среди которых две мины POM-2, три реактивных снаряда калибра 220 мм, одну минометную мину OF-49 калибра 120 мм и одну авиационную ракету S5 калибра 57 мм.
Проект реализован компанией DOK-ING в сотрудничестве с «A3tech-Украина» и SafeLane Global. Компания «A3tech-Украина» обеспечила всестороннюю поддержку реализации проекта — от организации аренды до логистики, подготовки машины к работе и ее технического обслуживания при необходимости. SafeLane Global высоко оценила производительность и эффективность работы машины MV-4, производенной DOK-ING.
Северин Лубкивский акцентировал, что этот проект наглядно продемонстрировал эффективность операционной модели DOK-ING, объединяющей передовые технологии, мощную локальную поддержку и сотрудничество с ведущими гуманитарными организациями.
Он выразил надежду, что успешная реализация этого проекта станет хорошим прецедентом для дальнейшего масштабирования механизированных арендных решений для разминирования в Украине.
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