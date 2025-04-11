«Новая почта» показала график работы на Пасхальные праздники — Finance.ua
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«Новая почта» показала график работы на Пасхальные праздники

Фондовый рынок
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«Новая почта» показала график работы на Пасхальные праздники
«Новая почта» показала график работы на Пасхальные праздники
Как сообщила «Новая почта», в связи с Пасхальными праздниками график работы Новой почты будет таким:
  • суббота, 19 апреля, компания будет работать по обычному графику субботы;
  • воскресенье, 20 апреля — выходной. Отделения, адресное обслуживание и доставка в почтоматы не будут работать;
  • понедельник, 21 апреля, — обычный график работы.
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Найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по ссылке: https://novaposhta.ua/office/address.
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Недавно «Новая почта» запустила свою первую солнечную электростанцию. В ближайших планах — установить промышленные системы бесперебойного питания и оборудование для хранения электроэнергии.
Напомним, что грузовая авиакомпания Supernova Airlines, принадлежащая владельцам Новой почты Вячеславу Климову и Владимиру Поперешнюку, планирует сделать Прагу своей базой для новых международных рейсов.

Справка Finance.ua:

  • Компания увеличила чистый доход в первом полугодии 2024 года на 20% - до 20 млрд грн, а чистая прибыль уменьшилась на 38% - до 1,49 млрд грн.
  • Компании группы Nova (Новая почта) уплатили в первом полугодии 5,8 млрд грн налогов и сборов в местные и государственные бюджеты. Это как 2,5 млн минимальных пенсий или более чем годовой бюджет Николаева.
Нужны деньги — с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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