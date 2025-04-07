Новая почта открыла отделение в Мадриде — Finance.ua

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Новая почта открыла отделение в Мадриде

Фондовый рынок
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Новая почта открыла отделение в Мадриде
Новая почта открыла отделение в Мадриде
Компания экспресс-доставки «Новая почта» открыла отделение в столице Испании Мадриде.
Об этом говорится в сообщении компании.
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Новая точка сервиса работает в Мадриде по адресу: C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029.
Здесь можно быстро отправить документы и посылки весом до 30 кг и размерами до 120×70×70 см.
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Новая почта доставляет на любой адрес по Мадриду, по Испании, а также в 17 стран Европы. Срок доставки из Украины в Испанию — от 5 дней.
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Стоимость доставки зависит от веса и места назначения.
В сообщении говорится, что для Новой почты Мадрид стал седьмым городом в Испании.
С 2024 года компания также открыла собственные отделения в Барселоне, Валенсии, Аликанте, Торревьехе и Малаге.
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Новая почта уже работает в 17 странах Европы.
Новая почта — оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений, созданный в 2001 году.

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По материалам:
Finance.ua
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