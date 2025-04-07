Новая почта открыла отделение в Мадриде — Finance.ua

Новая почта открыла отделение в Мадриде Сегодня 17:12 — Фондовый рынок

Новая почта открыла отделение в Мадриде

Компания экспресс-доставки «Новая почта» открыла отделение в столице Испании Мадриде.

Об этом говорится в сообщении компании.

Новая точка сервиса работает в Мадриде по адресу: C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029.

Здесь можно быстро отправить документы и посылки весом до 30 кг и размерами до 120×70×70 см.

Новая почта доставляет на любой адрес по Мадриду, по Испании, а также в 17 стран Европы. Срок доставки из Украины в Испанию — от 5 дней.

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Стоимость доставки зависит от веса и места назначения.

В сообщении говорится, что для Новой почты Мадрид стал седьмым городом в Испании.

С 2024 года компания также открыла собственные отделения в Барселоне, Валенсии, Аликанте, Торревьехе и Малаге.

Новая почта уже работает в 17 странах Европы.

Новая почта — оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений, созданный в 2001 году.

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