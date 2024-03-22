НМТ за рубежом: новые локации (список городов и стран) — Finance.ua
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НМТ за рубежом: новые локации (список городов и стран)

Личные финансы
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НМТ за рубежом: новые локации (список городов и стран)
НМТ за рубежом: новые локации (список городов и стран)
Министерство образования и науки расширило список стран и городов, где будут созданы временные экзаменационные центры для проведения НМТ за рубежом.
Об этом пишет «Освіта».
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В частности, региональным центрам оценки качества образования удалось достичь договоренностей с представителями других государств о возможностях провести НМТ в городах Валенсия (Испания), Алкмар, Амстердам и Роттердам (Нидерланды), Кишинев (Молдова), Лондон (Великобритания), Дюссельдорф (Германия).
Также в Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки) появилась возможность пройти НМТ в дополнительную сессию.
В целом временные экзаменационные центры будут созданы в 54 городах 31 страны.
В то же время в Украинском центре оценивания качества образования напомнили, что количество мест в экзаменационных центрах за рубежом ограничено, поэтому участникам НМТ, которые находятся за границей, не стоит медлить с регистрацией.
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Ведь в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте оно станет недоступным для выбора в сервисе регистрации.
По состоянию на 20 марта уже нет свободных мест для прохождения НМТ в таких городах, как Берн (Швейцария), Бухарест (Румыния), Кёльн, Нюрнберг (Германия), Прага (Чехия) и Чикаго (США).
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Как известно, для удобства будущих поступающих доступна регистрация с помощью приложения «Дія».
Если участник НМТ уже создал персональный кабинет и выбрал из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для него локация, он имеет право до 15 апреля изменить регистрационные данные, выбрав более удобный город.
Ранее Work.ua и Education.ua провели совместное исследование, позволяющее определить время окупаемости инвестиций в высшее образование, посчитав стоимость обучения популярных специальностей и заработную плату в крупнейших городах Украины.
Для определения когда инвестиции в обучение начнут приносить доход, а диплом будет работать на выпускника, были взяты лабораторные условия, где не учитывались деньги, потраченные на жилье, питание, проезд и развлечения. В рамках эксперимента работник тратит зарплату только на выплаты за обучение.
Например, стоимость обучения на бакалавриате по специальности «Право» в Киеве составляет 177 368 грн. Средняя зарплата юриста в Киеве составляет 19 000 грн в месяц.
Итак, время, за которое можно возместить затраты на обучение, можно рассчитать по формуле: Стоимость обучения, грн/медиана заработной платы, грн = время окупаемости, мес.
177 368/19 000 = 10 месяцев.
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Справка Finance.ua

Стоимость обучения в городах.
К примеру, для студентов Киевского национального университета им. Т. Шевченко стоимость получения степени бакалавра, а это 4 года обучения, составляет:
  • «Право» — 227 200 грн;
  • «Компьютерные науки» — 152 000 грн;
  • «Филология» — 198 400 грн;
  • «Менеджмент» — 168 000 грн;
  • «Психология» — 152 000 грн.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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