Украинцы сравнили Европу и Украину: жилье, медицина, образование, банковские услуги — Finance.ua

Украинцы сравнили Европу и Украину: жилье, медицина, образование, банковские услуги Сегодня 10:00 — Личные финансы

Украинцы сравнили Европу и Украину: жилье, медицина, образование, банковские услуги

Государственные онлайн-услуги в Украине оценены гораздо лучше (71%), чем в Европе (16%). Также в Украине значительно выиграют финансовые и банковские услуги (70% против 14% в Европе).

Об этом говорится в исследовании Рейтинг.

Медицина

Сферу медицины украинцы также оценили лучше в Украине, чем в Европе. В частности, как доступность медицинских услуг (71% против 21%), так и качество медицинских услуг (60% против 25%).

Образование

В то же время по образованию оценки разделились. Если дошкольное и школьное образование опрошенные оценили лучше в Украине (42%), чем в Европе (35%), то высшее образование — наоборот: несколько лучше в Европе (43%), чем в Украине (32%). Украинские студенты европейских вузов согласны больше других с тем, что высшее образование лучше в Европе.

Транспорт

Абсолютное большинство опрошенных украинцев согласились, что общественный транспорт в Европе значительно лучше (77%), чем в Украине (14%). Аналогично мнение и относительно европейских дорог, которые считают лучшими там (85%), чем в Украине (5%).

Жилье

Жилье в Украине респонденты считают более доступным (57%), чем в Европе (22%), потому что его дешевле снимать и тем более купить, и для найма нужно пройти меньше долгих и бюрократических процедур, к тому же в Европе украинцы не являются гражданами страны, а имеют либо разрешение на проживание, либо убежище, что также не способствует возможностям снимать или купить жилье.

Различия в зависимости от региона проживания украинцев в Европе не линейные. Доступность жилья, финансовые и банковские услуги, высшее образование почти не имеют региональных отличий.

Незначительные отличия наблюдаются в общественном транспорте и дорогах. Северная Европа имеет лучшие показатели в дошкольном и школьном образовании, которое в других регионах Европе проигрывает украинскому. Финская, шведская и норвежская системы школьного образования известны своим подходом к обучению и социализации детей и признаны не только в Украине, но и в мире.

Государственные услуги онлайн тоже самые лучшие именно в Северной Европе, хотя не имеют преимущества над украинскими. А самые плохие, по мнению украинцев, онлайн-услуги в Западной Европе.

Доступность медицинских услуг в Восточной и Северной Европе хуже, чем в Западной и Южной. Так же их качество, которое в Восточной Европе больше всего проигрывает украинским.

Кроме того, по мнению украинцев, в нашей стране гораздо лучше индустрия красоты (85%), чем в Европе (5%).

Также в Украине лучше:

кафе и рестораны (60% против 16%),

почтовые сервисы,

сервисы доставки (54% против 25%).

Онлайн-шопинг в Украине также считается лучше (51%), чем в Европе (22%), а вот в отношении торговых сетей и магазинов мнения разделились: 42% считают их лучшими в Украине, 36% - в Европе.

Регион проживания не имеет особых отличий, кроме Юга Европы, где относительно лучшие оценки получили кафе и рестораны, индустрия красоты и шопинг, потому что это традиционный курортный регион и здесь лучшие условия для туристов.

Результаты факторного анализа (суммарная дисперсия 57%) позволяют условно распределить сферы и услуги на 3 группы (факторы): услуги и сервисы; социально-гуманитарная сфера; инфраструктура — ​​только последняя полностью за Европой.

Сервисы, социально-гуманитарные вопросы (образование, медицина) в целом за Украиной.

Европа — это работа, защита, доходы, комфорт, инфраструктура.

Украина — это услуги и сервисы, включая медицинские и частично образовательные, возможности для бизнеса, доступное жилье.

Успеха одинаково можно достичь как в Украине, так и в Европе.

Фиксируется четкая зависимость: чем дольше украинцы находятся за границей, тем лучше оценки дают стране пребывания.

Все, кто недавно приехал, оценивают Украину лучше, дальше идут те, кто живет около года — обе группы еще не прошли адаптацию, не привыкли, часто переехали не осознанно в поиске лучшей жизни, а в результате войны. Обычно это быстрые и не столь обоснованные решения (кроме безопасности).

Те, кто живет несколько лет и уехал из Украины не из-за войны, а как раз за лучшими возможностями, их оценки — в пользу Европы. К тому же ситуация с возможностями в Украине действительно могла стать лучше за последние несколько лет.

Женщины лучше оценивают все возможности, сферы и услуги в Украине, мужчины больше склоняются в сторону Европы. Особенно привлекательно с точки зрения женщин выглядят достижения и занятость в Украине, большинство сфер и услуг. Важно, что большинство женщин уехали после начала полномасштабного вторжения по программе убежища, следовательно, их оценки — это оценки беженцев, а не людей, сознательно выбравших переезд за границу в поисках лучшей жизни.

Только в одном совпадают мнения украинских женщин и мужчин: в оценках уровня доходов в Европе, качества европейских дорог и жилье все же доступнее в Украине.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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