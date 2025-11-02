Nissan показал электрокар с солнечной панелью на крыше (фото) Сегодня 03:19 — Технологии&Авто

Nissan представил электромобиль, способный проезжать до 2880 км в год только за счет энергии солнца. Это возможно благодаря инновационной выдвижной солнечной панели на крыше, заряжающей батарею как во время движения, так и на парковке.

Об этом пишет Energy Digital.

Прототип базируется на самой популярной модели бренда — Nissan Sakura. Эта разработка может сделать электрокары менее зависимыми от традиционной инфраструктуры.

Как все устроено

На крыше авто установлена ​​система Ao-Solar Extender. Она состоит из двух частей: стационарной панели, работающей постоянно во время движения, и дополнительной выдвижной секции.

Когда машина припаркована, вторая панель выдвигается, увеличивая общую площадь сбора солнечной энергии и повышая мощность генерации примерно до 500 Вт.

Фото: Nissan

Кроме того, в разложенном состоянии панель создает тень, что снижает нагрев салона и уменьшает расход энергии на кондиционирование.

Прирост запаса хода на практике

По подсчетам инженеров Nissan, за год такая система способна сгенерировать достаточно энергии, чтобы проехать до 2880 км без подключения к розетке.

«Используем силу солнца, чтобы ехать дальше. Намного дальше», — говорится в заявлении компании.

Это особенно актуально для компактных городских электромобилей, таких как Nissan Sakura.

Фото: Nissan

Согласно анализу актуальных трендов, большинство владельцев используют их для коротких поездок по городу — в магазин или в школу, чтобы отвезти детей.

Для большинства таких пользователей солнечная панель на крыше может практически полностью избавить от необходимости заряжаться от сети.

К тому же такая система может служить аварийным источником питания при стихийных бедствиях или отключениях электроэнергии.

В результате распределенные энергетические системы в транспорте становятся все более близкими.

Энергия генерируется и потребляется в одной точке, без необходимости передачи централизованными сетями. Хотя это пока только прототип, он наглядно демонстрирует возможное будущее электромобилей.

