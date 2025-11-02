Nissan показал электрокар с солнечной панелью на крыше (фото)
Nissan представил электромобиль, способный проезжать до 2880 км в год только за счет энергии солнца. Это возможно благодаря инновационной выдвижной солнечной панели на крыше, заряжающей батарею как во время движения, так и на парковке.
Об этом пишет Energy Digital.
Читайте также
Прототип базируется на самой популярной модели бренда — Nissan Sakura. Эта разработка может сделать электрокары менее зависимыми от традиционной инфраструктуры.
Как все устроено
На крыше авто установлена система Ao-Solar Extender. Она состоит из двух частей: стационарной панели, работающей постоянно во время движения, и дополнительной выдвижной секции.
Когда машина припаркована, вторая панель выдвигается, увеличивая общую площадь сбора солнечной энергии и повышая мощность генерации примерно до 500 Вт.
Кроме того, в разложенном состоянии панель создает тень, что снижает нагрев салона и уменьшает расход энергии на кондиционирование.
Прирост запаса хода на практике
По подсчетам инженеров Nissan, за год такая система способна сгенерировать достаточно энергии, чтобы проехать до 2880 км без подключения к розетке.
«Используем силу солнца, чтобы ехать дальше. Намного дальше», — говорится в заявлении компании.
Это особенно актуально для компактных городских электромобилей, таких как Nissan Sakura.
Согласно анализу актуальных трендов, большинство владельцев используют их для коротких поездок по городу — в магазин или в школу, чтобы отвезти детей.
Для большинства таких пользователей солнечная панель на крыше может практически полностью избавить от необходимости заряжаться от сети.
К тому же такая система может служить аварийным источником питания при стихийных бедствиях или отключениях электроэнергии.
В результате распределенные энергетические системы в транспорте становятся все более близкими.
Энергия генерируется и потребляется в одной точке, без необходимости передачи централизованными сетями. Хотя это пока только прототип, он наглядно демонстрирует возможное будущее электромобилей.
Поделиться новостью
Также по теме
Nissan показал электрокар с солнечной панелью на крыше (фото)
OpenAI выходит на рынок ИИ-музыки
ТОП-5 самых ожидаемых автомобилей 2026 года
От Rolls-Royce до «Москвича»: какие автомобили дарят украинцы
Haval представил новый семейный кроссовер (фото)
Quantum Space запустит свой первый космический корабль в середине 2026 года