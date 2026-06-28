Nissan останавливает разработку электрического Qashqai
Nissan прекратила работу над электрической версией своей самой популярной модели в Европе Qashqai, на фоне того, как японский автопроизводитель сокращает свой модельный ряд и издержки, со ссылкой на шесть осведомленных источников.
Об этом сообщает Reuters.
В чем причина
Остановка без огласки разработки полностью электрического Qashqai происходит на фоне того, что традиционные конкуренты и новые китайские участники рынка заваливают Европу доступными альтернативами.
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Хотя перенос сроков проекта сэкономит деньги, Nissan может не вывести автомобиль на рынок к началу следующего десятилетия, если переосмыслит свою позицию, что предположительно оставит его позади конкурентов в ключевом сегменте рынка.
В 2023 году Nissan обязался создавать электромобильную версию своего кроссовера (SUV) Qashqai на Сандерленде, крупнейшем автомобильном заводе Великобритании, план, который в то время был одобрен правительством страны как закрепляющий ее позиции в качестве глобального центра производства электромобилей. К тому времени компания не уточнила сроки выпуска электрической версии.
Однако с тех пор автопроизводитель начал масштабную глобальную реструктуризацию и сейчас ведет переговоры с Лондоном по обеспечению финансовой поддержки для обновленной дорожной карты для завода, которая ожидается в ближайшие месяцы, как сообщило Reuters на прошлой неделе.
Ожидается, что это заявление прояснит его свежие планы по электрическому Qashqai, разработка которого была остановлена в начале прошлого года, по словам источников.
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На этом заводе уже производится электрический компактный Leaf, а в апреле компания представила электрический кроссовер Juke, который будет там производиться.
Даже если Nissan перезапустит проект Qashqai EV, он не выйдет на рынок к началу 2030-х годов, сообщили два источника.
В своем заявлении Nissan не рассказал о своих планах по полностью электрическому Qashqai, но заявил, что остается преданным расширению своей «электрифицированной» линейки, включающей гибридные модели.
Компания добавила, что европейский рынок испытал «значительную волатильность» спроса на электромобили и что она придерживается «сбалансированной» стратегии электрификации.
Nissan уже продает Qashqai в качестве бензинового и гибридного автомобиля, и эта модель составляла около 45% от общего объема продаж компании с 330 000 автомобилей в Европе в 2025 году, согласно данным о продажах, проанализированных Reuters.
По решению отложить производство электрического Qashqai стоит более широкая переоценка модельного ряда автопроизводителя.
В начале этого года Nissan подтвердил, что прекратит планы по производству двух электрических кроссоверов на своем заводе в Кантоне, в штате Миссисипи в США, и сосредоточится на гибридных моделях. В мировом масштабе компания заявила, что сократит количество своих моделей с 56 до 45.
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