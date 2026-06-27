9 лучших электрических хэтчбеков (фото) Сегодня 03:24 — Технологии&Авто

9 новых электромобилей, ломающих стереотипы, Фото: autobuzz

Слухи о смерти классических хот-хэтчей оказались сильно преувеличенными. Эра электрификации не только сохраняет этот уникальный класс автомобилей, но выводит его на совершенно новый уровень динамики и технологий. Современный рынок предлагает поразительное разнообразие «заряженных» электрокаров — от компактных городских моделей до настоящих технологических монстров.

Об этом свидетельствует рейтинг Top Gear.

Hyundai Ioniq 5 N

Этот электромобиль стирает границы между хэтчбеками и суперкарами. Благодаря безумной мощи в 641 лошадиную силу он разгоняется до первой сотни всего за 3,4 секунды.

Благодаря системе векторизации крутящего момента, специальному дрифт-режиму и гениальной имитации переключения передач модель дарит чистые эмоции от вождения.

Hyundai Ioniq 5 N

Cupra Born VZ

Спортивный родственник Volkswagen ID.3 GTX, который выглядит более динамично и предлагает изысканный интерьер.

В стандартной комплектации автомобиль оснащается цепкими трековыми шинами, что делает его управление очень острым и послушным на крутых виражах.

Cupra Born VZ

Cupra Raval VZ

Первый представитель совершенно нового поколения компактных электромобилей от VW Group. Передняя ось получает 223 лошадиные силы через электронный дифференциал и фирменную систему адаптивного шасси.

Модель демонстрирует разгон до 100 км/ч за 6,8 секунды и дарит тот же классический задиристый характер, а возможность полностью выключить ESP сегодня является настоящим подарком для энтузиастов.

Cupra Raval VZ

Volkswagen ID.3 GTX

Классический универсальный солдат с задним приводом, мощность — 322 лошадиные силы. Автомобиль демонстрирует острое управление, отлично настроенную подвеску для извилистых второстепенных дорог и уверенный разгон до сотни за 5,7 секунды.

Volkswagen ID.3 GTX

Abarth 500e

Стильная и харизматичная версия городского малыша Fiat 500e. Пусть скромные 155 лошадиных сил и 7 секунд до сотни не вводят вас в заблуждение — этот электрокар подкупает своей маневренностью, легкостью и невероятным азартом во время ежедневных городских поездок.

Abarth 500e

Alpine A290

Спортивный кузен нового ретро-хита Renault 5. Имея 220 лошадиных сил и разгон до 100 км/ч за 6,4 секунды, он делает ставку на легкость конструкции и филигранную управляемость в поворотах, а не на прямолинейную мощность.

Alpine A290

Mini JCW Electric

Настоящая карманная ракета с жесткой спортивной подвеской и мощностью 255 лошадиных сил. Он выстреливает до 100 км/ч за 5,9 секунды, предлагая водителю бескомпромиссное гоночное управление, хотя и требует идеально ровного дорожного покрытия.

Mini JCW Electric

Abarth 600e

Экстремальный хот-хэтч, построенный на базе кроссовера Fiat 600e. Благодаря заниженной подвеске, агрессивному обвесу, мощности 276 лошадиных сил и настоящему механическому дифференциалу повышенного трения, этот автомобиль максимально собран и быстр на треке.

Abarth 600e

MG4 XPower

Идеальный выбор для тех, кто больше всего ценит бешеную динамику за разумные деньги. Имея в своем арсенале полный привод, мощность 429 лошадиных сил и разгон до 100 км/ч за невероятные 3,8 секунды, этот автомобиль самый дешевый способ получить динамику суперкара.

MG4 XPower

Самые горячие ожидаемые новинки сезона

Мировые автопроизводители активно готовят к выходу новое поколение заряженных электрических моделей.

Honda Super-N

Совершенно уникальный взгляд на класс хот-хэтчей, созданный на базе миниатюрного кей-кара. Его мощность — 94 лошадиные силы с функцией кратковременного буста и имитацией переключения передач, что сделает его очень веселой городской игрушкой по доступной цене.

Honda Super-N

Leapmotor B05 Ultra

Перспективный китайский хот-хэтч C-класса от бренда, активно развивающийся в партнерстве с концерном Stellantis. Версия Leapmotor B05 Ultra получит задний привод мощностью 241 лошадиную силу, разгон до сотни за 5,9 секунды и полностью переработанное спортивное шасси.

Leapmotor B05 Ultra

Peugeot e-208 GTi

Долгожданное возрождение легендарного шильдика на базе современной электрической платформы от Stellantis. Хэтчбек получит передний привод мощностью 276 лошадиных сил, механический самоблок, улучшенное охлаждение батареи и разгон до 100 км/ч за 5,5 секунды.

Peugeot e-208 GTi

Vauxhall Corsa GSE

Технический близнец французского родственника от Peugeot, который делит с ним ту же платформу, двигатель и дифференциал. Главным отличием британской версии станет уникальное фирменное оформление интерьера со спортивными сиденьями в стильную шотландскую клеточку.

Vauxhall Corsa GSE

Volkswagen ID Polo GTI

Немецкий бренд возвращается к классическим и полюбившимся названиям. Модель Volkswagen ID Polo GTI будет построена на одной платформе с испанским Cupra Raval VZ и получит передний привод мощностью 223 лошадиные силы, традиционный лаконичный интерьер и множество фирменных деталей в стиле ретро.

Volkswagen ID Polo GTI

Мета По материалам:

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