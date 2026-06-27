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9 лучших электрических хэтчбеков (фото)

Технологии&Авто
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9 новых электромобилей, ломающих стереотипы
9 новых электромобилей, ломающих стереотипы, Фото: autobuzz
Слухи о смерти классических хот-хэтчей оказались сильно преувеличенными. Эра электрификации не только сохраняет этот уникальный класс автомобилей, но выводит его на совершенно новый уровень динамики и технологий. Современный рынок предлагает поразительное разнообразие «заряженных» электрокаров — от компактных городских моделей до настоящих технологических монстров.
Об этом свидетельствует рейтинг Top Gear.

Hyundai Ioniq 5 N

Этот электромобиль стирает границы между хэтчбеками и суперкарами. Благодаря безумной мощи в 641 лошадиную силу он разгоняется до первой сотни всего за 3,4 секунды.
Благодаря системе векторизации крутящего момента, специальному дрифт-режиму и гениальной имитации переключения передач модель дарит чистые эмоции от вождения.
Hyundai Ioniq 5 N
Hyundai Ioniq 5 N

Cupra Born VZ

Спортивный родственник Volkswagen ID.3 GTX, который выглядит более динамично и предлагает изысканный интерьер.
В стандартной комплектации автомобиль оснащается цепкими трековыми шинами, что делает его управление очень острым и послушным на крутых виражах.
Cupra Born VZ
Cupra Born VZ

Cupra Raval VZ

Первый представитель совершенно нового поколения компактных электромобилей от VW Group. Передняя ось получает 223 лошадиные силы через электронный дифференциал и фирменную систему адаптивного шасси.
Модель демонстрирует разгон до 100 км/ч за 6,8 секунды и дарит тот же классический задиристый характер, а возможность полностью выключить ESP сегодня является настоящим подарком для энтузиастов.
Cupra Raval VZ
Cupra Raval VZ

Volkswagen ID.3 GTX

Классический универсальный солдат с задним приводом, мощность — 322 лошадиные силы. Автомобиль демонстрирует острое управление, отлично настроенную подвеску для извилистых второстепенных дорог и уверенный разгон до сотни за 5,7 секунды.
Volkswagen ID.3 GTX
Volkswagen ID.3 GTX

Abarth 500e

Стильная и харизматичная версия городского малыша Fiat 500e. Пусть скромные 155 лошадиных сил и 7 секунд до сотни не вводят вас в заблуждение — этот электрокар подкупает своей маневренностью, легкостью и невероятным азартом во время ежедневных городских поездок.
Abarth 500e
Abarth 500e

Alpine A290

Спортивный кузен нового ретро-хита Renault 5. Имея 220 лошадиных сил и разгон до 100 км/ч за 6,4 секунды, он делает ставку на легкость конструкции и филигранную управляемость в поворотах, а не на прямолинейную мощность.
Alpine A290
Alpine A290

Mini JCW Electric

Настоящая карманная ракета с жесткой спортивной подвеской и мощностью 255 лошадиных сил. Он выстреливает до 100 км/ч за 5,9 секунды, предлагая водителю бескомпромиссное гоночное управление, хотя и требует идеально ровного дорожного покрытия.
Mini JCW Electric
Mini JCW Electric

Abarth 600e

Экстремальный хот-хэтч, построенный на базе кроссовера Fiat 600e. Благодаря заниженной подвеске, агрессивному обвесу, мощности 276 лошадиных сил и настоящему механическому дифференциалу повышенного трения, этот автомобиль максимально собран и быстр на треке.
Abarth 600e
Abarth 600e

MG4 XPower

Идеальный выбор для тех, кто больше всего ценит бешеную динамику за разумные деньги. Имея в своем арсенале полный привод, мощность 429 лошадиных сил и разгон до 100 км/ч за невероятные 3,8 секунды, этот автомобиль самый дешевый способ получить динамику суперкара.
MG4 XPower
MG4 XPower

Самые горячие ожидаемые новинки сезона

Мировые автопроизводители активно готовят к выходу новое поколение заряженных электрических моделей.

Honda Super-N

Совершенно уникальный взгляд на класс хот-хэтчей, созданный на базе миниатюрного кей-кара. Его мощность — 94 лошадиные силы с функцией кратковременного буста и имитацией переключения передач, что сделает его очень веселой городской игрушкой по доступной цене.
Honda Super-N
Honda Super-N

Leapmotor B05 Ultra

Перспективный китайский хот-хэтч C-класса от бренда, активно развивающийся в партнерстве с концерном Stellantis. Версия Leapmotor B05 Ultra получит задний привод мощностью 241 лошадиную силу, разгон до сотни за 5,9 секунды и полностью переработанное спортивное шасси.
Leapmotor B05 Ultra
Leapmotor B05 Ultra

Peugeot e-208 GTi

Долгожданное возрождение легендарного шильдика на базе современной электрической платформы от Stellantis. Хэтчбек получит передний привод мощностью 276 лошадиных сил, механический самоблок, улучшенное охлаждение батареи и разгон до 100 км/ч за 5,5 секунды.
Peugeot e-208 GTi
Peugeot e-208 GTi

Vauxhall Corsa GSE

Технический близнец французского родственника от Peugeot, который делит с ним ту же платформу, двигатель и дифференциал. Главным отличием британской версии станет уникальное фирменное оформление интерьера со спортивными сиденьями в стильную шотландскую клеточку.
Vauxhall Corsa GSE
Vauxhall Corsa GSE

Volkswagen ID Polo GTI

Немецкий бренд возвращается к классическим и полюбившимся названиям. Модель Volkswagen ID Polo GTI будет построена на одной платформе с испанским Cupra Raval VZ и получит передний привод мощностью 223 лошадиные силы, традиционный лаконичный интерьер и множество фирменных деталей в стиле ретро.
Volkswagen ID Polo GTI
Volkswagen ID Polo GTI
По материалам:
Мета
АвтоЭлектромобили
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