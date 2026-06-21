В мае мировые продажи электромобилей выросли до 1,8 млн авто Сегодня 07:18 — Технологии&Авто

Электрокар, Фото: magnific

Глобальные продажи электромобилей достигли 1,8 миллиона авто в мае — на 7% больше, чем в апреле 2026 года и на 3% больше, чем в тот же период прошлого года. Всего за первые пять месяцев 2026-го было продано 7,5 млн авто.

Об этом сообщает Electrek со ссылкой на отчет Benchmark Mineral Intelligence.

Европа лидирует

В годовом исчислении наибольший рост демонстрирует европейский рынок — на 23% по сравнению с маем 2025 года.

Китай постепенно восстанавливается после слабого начала года, но все еще фиксирует спад на 9% по сравнению с прошлым годом.

Худшая динамика наблюдается в Северной Америке, где в мае было продано на 26% меньше электромобилей, чем за аналогичный период в прошлом году.

Если брать ситуацию за весь 2026 год, то продажи в Европе за это время выросли на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в Китае упали на 15%, а в Северной Америке — на 25%.

«Европа остается лидером с самыми высокими показателями, рост составляет 26% с начала года, благодаря политическим стимулам и растущему присутствию китайских производителей. Цены на топливо остаются высокими, и, учитывая дальнейшее развитие ситуации на Ближнем Востоке, перспективы цен на бензин будут такими, за которыми стоит следить в ближайшие месяцы», — рассказал менеджер по обработке данных Benchmark Mineral Intelligence Чарльз Лестер.

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