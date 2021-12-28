День финансов: пластиковые карты для «єПідтримки», штрафы для ФЛП за неиспользование РРО, миграция ИТ-специалистов внутри страны

Понедельник, 10 января. Расскажем, обязательно ли регистрировать SIM-карту по паспорту и куда переезжают ИТ-специалисты внутри страны.
Срок действия сертификатов о вакцинации сократят. Украина в ближайшее время сократит срок действия COVID-сертификатов о вакцинации с одного года до 270 дней. Такое решение украинское правительство приняло после того, как Еврокомиссия сократила срок действия COVID-сертификатов для путешествий внутри ЕС с 12 до 9 месяцев. В ЕС новые правила вступят в силу с 1 февраля 2022 года.
«єПідтримку» можно получить на пластиковую карту. С завтрашнего дня, 11 января, клиенты monobank, которые оформили карту «єПідтримка», могут заказать пластиковую карту к ней с доставкой на выбранное отделение Новой Почты. Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку карты Новой Почтой – 50 грн. Как оформить пластиковую карту – рассказываем здесь. Добавим, что с начала запуска программы «єПідтримка» более 6,7 млн украинцев подали заявки в Дії на получение 1000 грн.
Штрафы для предпринимателей за неиспользование РРО. Как сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Рада может до 1 февраля отсрочить штрафы для ФЛП за неприменение кассовых аппаратов. Напомним, что с 1 января 2022 года физические лица-предприниматели 2−4 группы обязаны использовать РРО или программные кассовые аппараты. Это требование должно было заработать еще с 2021 года, однако из-за коронакризиса его введение перенесли на год.
Регистрация SIM-карты по паспорту. В Верховной Раде объяснили, что ни один из законов не предусматривает привязку SIM-карты к паспорту. Сделать это украинцы могут по желанию для того, чтобы обеспечить более надежную защиту, в том числе и финансов. Ведь получить доступ к финансовому номеру телефона мошенникам не удастся, а это значит, что и к средствам они добраться не смогут.
В 2022 году цена первой криптовалюты возрастет до $100 тыс. Такое мнение выразил президент Сальвадора Найиб Букеле. Он также предположил, что еще две страны признают Bitcoin в качестве законного платежного средства; цифровое золото станет одной из ключевых тем на выборах в Палату представителей США; вскоре начнется строительство Bitcoin City; подписка на криптооблигации (Volcano bonds) превысит их рыночное предложение.
А в новом видео на нашем YouTube-канале управляющий активами, инвестор, эксперт в области международных финансовых рынков, co-founder WOTAN Михаил Пацан рассказывает о децентрализованных (DEX) биржах и как подключить криптокошельки Solana и Avalanche. Также поднимает тему, как инвестировать внутри одного блокчейна и как делать переводы внутри одной сети:
Миграция ИТ-специалистов. Аналитики портала Dou.ua исследовали, как переезжают ИТ-специалисты внутри страны, чтобы работать. Так, согласно исследованию, реже всего украинские ИТ-специалисты переезжают из столицы — 96%. Далее идут Львов и Харьков, которые покидают всего 10% людей, которые решили связать свою жизнь с ИТ. Интересно, что высокая доля айтишников остаются в Черновцах (68%) и Виннице (58%).
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