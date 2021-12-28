Президент Сальвадора спрогнозировал рост Bitcoin до $100 тыс.

Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил уверенность, что в 2022 году цена первой криптовалюты возрастет до $100 тыс.
Букеле также предположил, что:
2022 predictions on #Bitcoin:
•Will reach $100k
•2 more countries will adopt it as legal tender
•Will become a major electoral issue in US elections this year
•Bitcoin City will commence construction
•Volcano bonds will be oversubscribed
•Huge surprise at
TheBitcoinConf</a></p>— Nayib Bukele 🇸🇻 (nayibbukele) January 2, 2022
Помимо прочего, президент Сальвадора пообещал «большой сюрприз» на конференции Bitcoin 2022. Мероприятие будет проходить с 6 по 9 апреля в Майами.
Стоит отметить, что после легализации BTC в сентябре правительство Сальвадора приобрело 550 BTC через специально созданный фонд. Следом дополнительно купило 150 BTC на просадке курса до $45 000.
Читайте также: Сразу два криптоаналитика спрогнозировали курс Bitcoin по 100 тыс. долларов
В октябре власти нарастили резервы в первой криптовалюте еще на 420 BTC, снова воспользовавшись локальной коррекцией курса. В ноябре государственный фонд приобрел 100 BTC.
Сальвадор также начал добывать криптовалюту, используя геотермальную вулканическую энергию. Первые начисленные вознаграждения Букеле опубликовал 1 октября.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Имеют ли право коммунальщики «отрезать» газ и что делатьВчера, 08:48 - 2247 18
Американский миллиардер прогнозирует обесценивание доллараВчера, 11:26 - 8624 7
Индексация заработной платы: когда и по каким правилам производитсяВчера, 09:03 - 4227 3
Стоимость пользования газовой инфраструктурой в Украине в 3 раза ниже, чем в Европе — исследование3 ч. назад - 145 2
Названа типичная ошибка при уплате штрафов за нарушение ПДДВчера, 19:36 - 14004 2
Как поделить наследство без завещанияВчера, 14:03 - 15750
Названа типичная ошибка при уплате штрафов за нарушение ПДДВчера, 19:36 - 14004 2
Американский миллиардер прогнозирует обесценивание доллараВчера, 11:26 - 8624 7
Индексация заработной платы: когда и по каким правилам производитсяВчера, 09:03 - 4227 3
Сколько украинцы будут платить за интернет в этом годуВчера, 15:10 - 3772
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавирусаПозавчера, 10:33 - 595 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 850 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1928 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2718 11
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2624