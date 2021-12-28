Президент Сальвадора спрогнозировал рост Bitcoin до $100 тыс.

Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил уверенность, что в 2022 году цена первой криптовалюты возрастет до $100 тыс.

Букеле также предположил, что:

еще две страны признают биткоин в качестве законного платежного средства;

цифровое золото станет одной из ключевых тем на выборах в Палату представителей США ;

; вскоре начнется строительство Bitcoin City;

подписка на криптооблигации (Volcano bonds) превысит их рыночное предложение.

2022 predictions on #Bitcoin:



•Will reach $100k

•2 more countries will adopt it as legal tender

•Will become a major electoral issue in US elections this year

•Bitcoin City will commence construction

•Volcano bonds will be oversubscribed

•Huge surprise at TheBitcoinConf</a></p>— Nayib Bukele 🇸🇻 ( nayibbukele) January 2, 2022

Помимо прочего, президент Сальвадора пообещал «большой сюрприз» на конференции Bitcoin 2022. Мероприятие будет проходить с 6 по 9 апреля в Майами.

Стоит отметить, что после легализации BTC в сентябре правительство Сальвадора приобрело 550 BTC через специально созданный фонд. Следом дополнительно купило 150 BTC на просадке курса до $45 000.

Читайте также: Сразу два криптоаналитика спрогнозировали курс Bitcoin по 100 тыс. долларов

В октябре власти нарастили резервы в первой криптовалюте еще на 420 BTC, снова воспользовавшись локальной коррекцией курса. В ноябре государственный фонд приобрел 100 BTC.

Сальвадор также начал добывать криптовалюту, используя геотермальную вулканическую энергию. Первые начисленные вознаграждения Букеле опубликовал 1 октября.