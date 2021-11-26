Сразу два криптоаналитика спрогнозировали курс Bitcoin по 100 тыс. долларов

Криптоинвестор и аналитик Ларк Дэвис (Lark Davis), на которого подписано три четверти миллиона человек в социальной сети Twitter, сделал прогноз по курсу Bitcoin.

Он заявил, что скоро нас ждёт обновление абсолютного максимума стоимости главной криптовалюты мира. По словам Ларка Дэвиса, 69 тыс. долларов, до которых главная криптовалюта выросла не так давно, — это далеко не предел. Уже в рамках текущего цикла роста криптовалюта должна подняться до отметки 100 тыс. долларов.

Примечательно, что не менее известный в криптосообществе аналитик PlanB, за сообщениями которого в Twitter следят 1,6 млн подписчиков, называет точно такой же курс в 100 тыс. долларов. Оба аналитика уверены, что эта планка будет взята совсем скоро.

Летом Ларк Дэвис заявил, что Bitcoin всё ещё находится в начале своего жизненного пути. По его словам, в этом десятилетии Bitcoin будет конкурировать с рыночной капитализацией золота. В конечном итоге за один BTC будут давать 550 тыс. долларов.

В данный момент курс Bitcoin составляет около 57 тыс. долларов.