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Клиенты monobank смогут оформить карту «єПідтримка» с доставкой на Новою Почту - Гороховский

Клиенты monobank смогут оформить карту «єПідтримка» с доставкой на Новою Почту - Гороховский

С завтрашнего дня, 11 января, клиенты monobank, которые оформили карту «єПідтримка», могут заказать пластиковую карту к ней с доставкой на выбранное отделение Новой Почты.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховський в Telegram.

Что для этого нужно. В последней версии приложения зайти в свою карту «єПідтримка», выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать «Выпустить пластиковую карту», написал Гороховский.

Цена. Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку карты Новой Почтой – 50 грн.

Всего с момента старта проекта клиенты monobank оформили 2,36 млн карт, получили почти 2 млрд грн. выплат и потратили уже 620 млн грн.

По материалам Finance.UA
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