Клиенты monobank смогут оформить карту «єПідтримка» с доставкой на Новою Почту - Гороховский

С завтрашнего дня, 11 января, клиенты monobank, которые оформили карту «єПідтримка», могут заказать пластиковую карту к ней с доставкой на выбранное отделение Новой Почты.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховський в Telegram.
Что для этого нужно. В последней версии приложения зайти в свою карту «єПідтримка», выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать «Выпустить пластиковую карту», написал Гороховский.
Цена. Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку карты Новой Почтой – 50 грн.
Всего с момента старта проекта клиенты monobank оформили 2,36 млн карт, получили почти 2 млрд грн. выплат и потратили уже 620 млн грн.
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