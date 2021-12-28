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Рада может еще на месяц отсрочить штрафы для предпринимателей за неиспользование РРО - Гетманцев

Рада может еще на месяц отсрочить штрафы для предпринимателей за неиспользование РРО - Гетманцев

Верховная Рада может до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.

Соответствующие изменения в законодательство предлагает председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Об этом он рассказал в эфире «Содержательно с Кристиной Яцкив» на Еспресо.TV.

«Я уже предложил соответствующую поправку, думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов) до 1 февраля 2022 года», — сказал он.

С 1 января 2022 года физические лица-предприниматели 2−4 группы обязаны использовать РРО или программные кассовые аппараты (приложение, которое можно установить на смартфон или планшет). Это требование должно было заработать еще с 2021 года, однако из-за коронакризиса его введение перенесли на год.

В связи с вступлением в силу обязательного требования проводить операции купли-продажи через кассовые аппараты ФЛП массово регистрируют РРО с начала года. Из-за такого ажиотажа, в частности, частный сервис программного РРО Checkbox начал сообщать о массовых сбоях. В компании надеются, что такие сбои не станут причинами штрафов для их клиентов со стороны налоговой, а если такие будут — покроют эти расходы.

По материалам Espreso.tv
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