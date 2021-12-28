В Раде уточнили, нужно ли регистрировать SIM-карту по паспорту

В Верховной Раде ответили на информацию о регистрации SIM-карт по паспорту.
Об этом рассказал нардеп фракции «Слуга народа», председатель подкомитета цифровой и смартинфраструктуры, электронных коммуникаций, кибербезопасности и киберзащиты Комитета Верховной Рады Украины по цифровой трансформации Александр Федиенко в эфире Громадського радіо.
«Ни один из законов и ни одна законодательная инициатива — ни об электронных коммуникациях, ни о регуляторе — не предусматривают привязку SIM-карты к паспорту», — отметил Федиенко.
Он отметил, что сделать это украинцы могут по желанию для того, чтобы обеспечить более надежную защиту, в том числе и финансов. Ведь получить доступ к финансовому номеру телефона мошенникам не удастся, а это значит, что и к средствам они добраться не смогут.
«Кроме того, у многих людей к одному номеру телефона привязаны соцсети, мессенджеры, электронная почта. А значит, злоумышленники могут получить доступ ко всем вашим личным профилям и данным», — объясняет нардеп.
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