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Сколько Google платит своим разработчикам и другим специалистам

Сколько Google платит своим разработчикам и другим специалистам

Business Insider опубликовал подборку заработных плат, которые компания Google предоставляет потенциальным сотрудникам в США. Для этого издание проанализировало тысячи заявок от компании на получение виз для своих иностранных сотрудников, которые Google подала в третьем квартале 2021 года.

Суммы, указанные в визовых документах, не включают бонусы или другие компенсации — только размер базовой заработной платы.

Инжиниринг и Data Science. Программист может получать до $ 300 тыс. в год, зарплата вице-президента по инжинирингу — $ 475 тыс.

  • Software engineer: $ 102 тыс. — $ 300 тыс.;
  • Vice president of engineering (Калифорния): $ 475 тыс.;
  • Principal software engineer (Калифорния): $ 341 тыс.;
  • Senior staff engineer (Калифорния): $ 207 тыс.;
  • Engineering manager: $ 145 420 — $ 300 тыс.
  • Data scientist: $ 133 тыс. — $ 188 тыс.

Аналитика и исследования. Специалисты Research Department могут получать до $ 277 тыс. в год:

  • Research scientist: $ 135 тыс. — $ 277 тыс.;
  • Research engineer: $ 126 тыс. — $ 182 тыс.;
  • Research associate: $ 135 473 — $ 146 тыс.

Аппаратное обеспечение, сеть, производство:

  • Hardware engineer: $ 97 600 — $ 262 тыс.;
  • Hardware engineering manager (Калифорния): $ 242 тыс.;
  • Firmware engineer (Калифорния): $ 166 тыс.;
  • Hardware reliability engineer: $ 148 тыс. — $ 180 тыс.;
  • Silicon engineer: $ 119 тыс. — $ 208 тыс.

Поиск:

  • Search product lead (Калифорния): $ 128 тыс.;
  • Search quality analyst: $ 114 тыс. — $ 173 тыс.;
  • Vertical search lead (Нью-Йорк): $ 140 тыс.

Опыт пользователя и конфиденциальность. UX-инженеры могут зарабатывать до $ 260 тыс. в год:

  • UX researcher: $ 109 тыс. — $ 223 тыс.;
  • UX engineer: $ 123 тыс. — $ 260 тыс.;
  • UX manager (Калифорния): $ 251,000
  • UX design manager (Калифорния): $ 278 тыс.;
  • Privacy engineer: $ 112 тыс. — $ 206 тыс.

Другие высокооплачиваемые позиции в Google:

  • SVP, people operations (Калифорния): $ 650 тыс.;
  • Senior director of sustainable development (Калифорния): $ 398 тыс.;
  • Director, global consulting partnerships (Нью-Йорк): $ 311 тыс.

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По материалам ain.ua
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