Сколько Google платит своим разработчикам и другим специалистам

Business Insider опубликовал подборку заработных плат, которые компания Google предоставляет потенциальным сотрудникам в США. Для этого издание проанализировало тысячи заявок от компании на получение виз для своих иностранных сотрудников, которые Google подала в третьем квартале 2021 года.
Суммы, указанные в визовых документах, не включают бонусы или другие компенсации — только размер базовой заработной платы.
Инжиниринг и Data Science. Программист может получать до $ 300 тыс. в год, зарплата вице-президента по инжинирингу — $ 475 тыс.
Аналитика и исследования. Специалисты Research Department могут получать до $ 277 тыс. в год:
Аппаратное обеспечение, сеть, производство:
Поиск:
Опыт пользователя и конфиденциальность. UX-инженеры могут зарабатывать до $ 260 тыс. в год:
Другие высокооплачиваемые позиции в Google:
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