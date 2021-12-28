Украина вслед за ЕС сократит срок действия сертификатов о вакцинации

Украина в ближайшее время сократит срок действия Covid-сертификатов о вакцинации с одного года до 270 дней.
Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире «Сніданок з 1+1».
По ее словам, такое решение приняли после того, как Еврокомиссия сократила срок действия ковид-сертификатов для путешествий внутри ЕС с 12 до 9 месяцев.
Читайте также: Обязательная вакцинация от COVID. Когда новый список профессий вступит в силу
Она напомнила, что с 1 февраля 2022 года в ЕС вступят в силу новые правила, согласно которым Covid-сертификат будет действовать не 365 дней, а 270.
«Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев», — сообщила Мария Карчевич.
Отметим, бустерная доза будет доступна для всех граждан Украины, независимо от того, какой вакциной они до этого прививались. Прививать дополнительной дозой украинцев начали уже с 8 января.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоимость пользования газовой инфраструктурой в Украине в 3 раза ниже, чем в Европе — исследование9 ч. назад - 633 12
Как росли доходы украинцев за последние годы: данные Госстата7 ч. назад - 912 9
Самолеты Airbus А320 пользуются таким спросом, что очередь расписана на 2 года впередВчера, 22:34 - 1230 9
"Укртелеком" активно сдает в аренду недвижимость под коммерческие помещения5 ч. назад - 512 5
Названа типичная ошибка при уплате штрафов за нарушение ПДДВчера, 19:36 - 21290 3
Названа типичная ошибка при уплате штрафов за нарушение ПДДВчера, 19:36 - 21290 3
Низкие зарплаты и текучесть кадров: чем недовольны украинские программистыВчера, 17:34 - 4554
Сколько украинцы будут платить за интернет в этом годуВчера, 15:10 - 4528
SkyUp запустит три новых международных направления в 2022 годуВчера, 18:24 - 4196
В Раде уточнили, нужно ли регистрировать SIM-карту по паспорту6 ч. назад - 1421
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавирусаПозавчера, 10:33 - 762 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 895 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2015 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2774 11
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2644