Украина вслед за ЕС сократит срок действия сертификатов о вакцинации

Украина в ближайшее время сократит срок действия Covid-сертификатов о вакцинации с одного года до 270 дней.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире «Сніданок з 1+1».

По ее словам, такое решение приняли после того, как Еврокомиссия сократила срок действия ковид-сертификатов для путешествий внутри ЕС с 12 до 9 месяцев.

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Она напомнила, что с 1 февраля 2022 года в ЕС вступят в силу новые правила, согласно которым Covid-сертификат будет действовать не 365 дней, а 270.

«Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев», — сообщила Мария Карчевич.

Отметим, бустерная доза будет доступна для всех граждан Украины, независимо от того, какой вакциной они до этого прививались. Прививать дополнительной дозой украинцев начали уже с 8 января.

Справка Finance.ua: