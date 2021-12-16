Обязательная вакцинация от COVID. Когда новый список профессий вступит в силу

Дополненный перечень профессий, представители которых должны в обязательном порядке пройти вакцинацию от COVID, вступит в силу 20 января. Отказ от вакцинации грозит отстранением от работы без сохранения заработной платы.
Об этом сообщает Правительственный портал.
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Сообщается, что 20 декабря прошло селекторное совещание с представителями правительства.
Как отметили в Минздраве, 16 декабря был зарегистрирован приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации.
«Приказ вступит в силу 20 января 2022 года и будет касаться всех работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, а также всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций», — говорится в сообщении.
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