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Обязательная вакцинация от COVID. Когда новый список профессий вступит в силу

Обязательная вакцинация от COVID. Когда новый список профессий вступит в силу

Дополненный перечень профессий, представители которых должны в обязательном порядке пройти вакцинацию от COVID, вступит в силу 20 января. Отказ от вакцинации грозит отстранением от работы без сохранения заработной платы.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Сообщается, что 20 декабря прошло селекторное совещание с представителями правительства.

Как отметили в Минздраве, 16 декабря был зарегистрирован приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации.

«Приказ вступит в силу 20 января 2022 года и будет касаться всех работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, а также всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций», — говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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