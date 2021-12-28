Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Минэкономики, сколько украинцы уже потратили по программе «еПоддержка»

Так с начала запуска программы «еПоддержка» более 6,7 млн украинцев подали заявки в Дії на получение 1000 грн. За три недели действия программы гражданам уже выплачено почти 6,4 млрд грн. Более 1 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили.

По видам расходов самыми популярными стали:

книжные магазины – 361 млн грн;

кинотеатры – 300 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 138 млн грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 134 млн грн;

спорт – 90 млн грн.

Со второй половины января 2022 года программа будет расширена – украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.

Согласно условиям программы 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и оффлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

Справка Finance.ua: