Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Минэкономики, сколько украинцы уже потратили по программе «еПоддержка»
Так с начала запуска программы «еПоддержка» более 6,7 млн украинцев подали заявки в Дії на получение 1000 грн. За три недели действия программы гражданам уже выплачено почти 6,4 млрд грн. Более 1 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили.
По видам расходов самыми популярными стали:
Со второй половины января 2022 года программа будет расширена – украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.
Согласно условиям программы 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и оффлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).
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