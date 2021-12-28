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Поддельный COVID-сертификат можно аннулировать. В Минздраве объяснили, как это сделать

Поддельный COVID-сертификат можно аннулировать. В Минздраве объяснили, как это сделать

В Украине владельцы поддельных сертификатов о прививках от коронавируса могут аннулировать документ. Это можно сделать, обратившись к семейному врачу.

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире «Завтрака с 1+1».

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По ее словам, после соответствующего обращения врач аннулирует сертификат и даст направление на реальную прививку.

«Необходимо обратиться к медицинскому работнику — к врачу. Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески содействовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы. Вместе с тем, врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему», — объяснила Карчевич.

Она отметила, что украинцы уже начали прививаться бустерной дозой вакцины, которая разрешена сейчас в стране всем желающим, и посоветовала владельцам поддельных COVID-сертификатов поскорее аннулировать их.

По материалам ТСН
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