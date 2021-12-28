Аналитики портала Dou.ua исследовали, как и куда переезжают ИТ-специалисты внутри страны, чтобы работать. Finance.ua передает главное.

Откуда переезжают ИТ-специалисты

Реже всего украинские ИТ-специалисты переезжают из столицы — 96% тех, кто учился в школе в Киеве или Киевской области, остались здесь жить и работать.

Далее идут Львов и Харьков, которые покидают всего 10% людей, которые решили связать свою жизнь с ИТ, а 90% остаются здесь учиться и работать. Ведь именно здесь крупнейшие после Киева ИТ-сообщества Украины, хорошие возможности для обучения и карьеры.

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Несколько хуже показатели у Одессы, хотя 78% тех, кто избрал ИТ, остаются в городе. Однако Одесса, хотя и является городом-миллионником, значительно уступает по размеру ИТ-сообщества Киеву, Харькову и Львову, поэтому не удивительно, что часть специалистов отсюда уезжает.

Заметно отличается от остальных городов-миллионников в худшую сторону Днепр: всего 56% тех, кто живет в регионе и выбирает ИТ, остаются здесь.

Достаточно высокая доля айтишников остаются также в Черновцах (68%) и Виннице (58%).

В остальных городах среди тех, кто избрал для себя ИТ, остается меньше половины: другие едут или сразу после школы или после университета. Последнее место в рейтинге заняла Полтава с 13% — это означает, что 87% тех, кто связал жизнь с ИТ, уезжают отсюда.



Инфографика: Dou.ua

Куда переезжают ИТ-специалисты

Чаще всего ИТ-специалисты переезжают в Киев. Единственный город, в который, в свою очередь, едут киевляне — это Львов (1% ИТ-специалистов, которые заканчивали школу в Киеве и Киевской области, сейчас живут во Львове).

Есть только два региона, для которых Киев — не основное направление миграции. Это Ивано-Франковск и Тернополь, откуда во Львов едут чаще, чем в Киев (хотя в Киев из этих регионов тоже едут многие).

Наиболее активно в Киев едут представители соседних областей: Черниговской (69% тех, кто избрал ИТ), Черкасской (57%), Житомирской (57%), Полтавской (48%), а также Ровенской и Кировоградской (по 47%). Кроме того, в Киев переехало много жителей с оккупированных территорий (которые сейчас живут и работают на подконтрольной Украине территории): АРК (65%), Донецкой (52%), Луганской (43%) областей.

Львов привлекает жителей западных регионов: Тернопольской области (36% ИТ-специалистов, которые заканчивали здесь школу, сейчас живут во Львове), Ивано-Франковской (29%), Закарпатской (27%), Волынской (21%), Ровенской (20%), Хмельницкой (19%).

В Харьков, как и в Киев переехало много людей с оккупированных территорий: 38% ИТ-специалистов, которые заканчивали школу в Луганской области и сейчас живут на неоккупированной территории, 24% — в Донецкой, 15% — в АРК. Также в Харьков едут из соседних областей: в первую очередь из Полтавской (24% тех, кто закончил здесь школу, теперь живут и работают в Харькове), а также из Сумской (13%) и Кировоградской (10%).

Одесса прежде всего привлекает жителей соседних регионов: Николаевской (10% тех, кто заканчивал школу в этой области, сегодня живут и работают в Одессе) и Херсонской областей (6%).

Миграция в Днепр, как и в Одессу, невелика. Чаще всего сюда переезжают из Кировоградской области (10%).



Инфографика: Dou.ua

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