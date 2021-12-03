День финансов: закон о «Дія City», POS-терминал «в кармане» от ПриватБанка, получение налоговой скидки

Вторник, 14 декабря. Сегодня важные законы принимала Верховная Рада:
Закон о «Дія City». Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект, который регулирует налоговые условия специального правового режима «Дія City». Для стимулирования инвестиций в ІТ-отрасль будут освобождены от налогообложения доходы физлиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще чем один раз в 2 года, чтобы стимулировать компании реинвестировать средства в свое развитие.
Закон о финансовых услугах и финансовых компаниях. Принятый законопроект № 5065 предусматривает, что украинцы смогут получать финансовые услуги — снимать деньги со счета, делать переводы и т. д. — не только в банках и специализированных небанковских учреждениях, но и в сетевых магазинах, на АЗС или на почте. Им разрешат получать соответствующие лицензии НБУ.
Законопроект о госрегулировании рынков капитала. Депутаты Верховной Рады приняли за основу законопроект №5865, который направлен против деятельности финансовых пирамид. Его цель – создание системы регулирования, надзора и предотвращения злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынках.
Закон об изменении процедуры банкротства. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который вносит изменения в ряд законодательных актов и регулирует отдельные вопросы процедур банкротства на период борьбы с распространением COVID-19.
О других новостях вторника:
Принудительное изъятие земли для строительства дорог. В Украине могут разрешить отбирать землю у ее собственников для строительства дорог и связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры. Отбирать участки будут у тех, чья земля мешает строительству и кто при этом не сможет договориться с властями за месяц. С таким предложением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Новый сервис для предпринимателей. ПриватБанк в партнерстве с компанией Visa объявил о запуске решения «Терминал». Сервис позволяет превратить смартфон или планшет на базе операционной системы Android с NFC-чипом в полноценный POS-терминал. Для этого нужно только загрузить приложение.
Как решить проблему с «зарплатами в конвертах». Народный депутат Игорь Палица предложил вариант, как решить проблему с «зарплатами в конвертах». По его словам, чтобы бизнес начал платить «белые» зарплаты, необходимо снижать налоги. Так, он предлагает постепенное снижение в течение 3−4 лет налога на доходы физлиц (с 18% до 11%) и единого социального взноса (с 22% до 15%). При этом в местные бюджеты предлагается зачислять 100% поступлений от НДФЛ.
Добавим, что для налогоплательщиков в Украине существуют налоговые скидки – часть уже уплаченных налогов можно вернуть. Finance.ua решил разобраться, кто может претендовать на налоговую скидку, как ее получить и какую сумму можно вернуть:
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