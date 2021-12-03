POS-терминал «в кармане»: ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей

ПриватБанк в партнерстве с компанией Visa объявил о запуске в Украине решения «Терминал».

Как удалось узнать журналисту Finance.ua, сервис позволяет превратить смартфон или планшет на базе операционной системы Android с NFC-чипом в полноценный POS-терминал.

Для этого нужно только загрузить приложение. Сервис работает на основе технологии Tap to Phone.

«Типичный продавец, чтобы принимать к оплате карты, должен иметь довольно сложный контракт, дождаться визита технической команды, установить терминал. Это сложный процесс, который, возможно, имеет смысл для крупных компаний. Все больше мелких продавцов, ФЛП хотят иметь доступ к карточным оплатам, поэтому мы и хотели упростить процесс для такой категории предпринимателей», — рассказал заместитель председателя правления ПриватБанка Разван Мунтеану.

Вера Платонова — старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы отметила, что технология Tap to Phone — это простой и одновременно удобный способ для микро- и малых предпринимателей, которые сильно зависят от наличности, приобщиться к цифровой экономике.

«Почему эта идея реализации проекта возникла? Она возникла еще до пандемии коронавирусной болезни, когда в мире стало понятно, что малый и средний бизнес реально являются главной частью ВВП многих стран и необходимо предоставлять решения, которые помогут им реализоваться и становиться ближе к своим клиентам — держателям карт. Но пандемия, конечно, многое изменила. COVID-19 усилил понимание того, насколько необходимы инвестиции в малый и средний бизнес. Tap to Phone — технология, которая растет во всем мире, а Украина является одним из лидеров этого направления», — сказала Платонова.

Она добавила, что в компании Visa верят, что в ближайшие годы Украина станет страной № 1 в технологии Tap to Phone.

По словам директора по цифровым решениям Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александра Стельмаха, за год количество торговцев и предпринимателей, которые глобально начали использовать решения Tap to Phone для оплаты, выросло на 1800%.

Кому подходит «Терминал». В ПриватБанке привели несколько примеров использования решения:

внешняя розничная торговля (ярмарки, выставки, фестивали, фуд-корты, «уличный» кофе и др.);

развлечения (парки, аттракционы, сезонные зоны отдыха);

платежи в очереди, уменьшающие время на обслуживание клиентов;

парковочные площадки, оплата штрафов;

совместный сбор средств.

К тому же решение подходит для:

служб доставки, логистических компаний и почтовых сервисов;

страховых агентов;

ивент-агентств (организация концертов, праздников и т. п);

торговли товарами и услугами с нечастыми транзакциями.

Что интересно, вы как предприниматель сможете подключить к своему счету неограниченное количество гаджетов с «Терминалом».

Комиссия за эквайринг при использовании решения «Терминал» составит всего 1,7%. Других дополнительных платежей не предусмотрено.

Как работает «Терминал». Предприниматель должен авторизоваться в приложении со своего Android-смартфона или планшета с NFC-модулем.

Затем он вводит необходимую сумму к оплате в соответствующем поле, может указать назначение платежа и нажимает «Принять платеж». Клиенту остается приложить бесконтактную карту или любой гаджет с Google / Apple Pay.

После успешной оплаты предприниматель может даже выслать клиенту чек на электронную почту.

Finance.ua одним из первых протестировал такой способ оплаты. По сути, он ничем не отличается от уже привычной оплаты картой или гаджетом.

Впрочем, есть некоторые особенности: на часы и банковский пластик приложение реагирует быстро, а вот при оплате телефоном нужно им немного поводить, чтобы между ними установилась связь. Это связано со спецификой расположения NFC-модулей — у каждого смартфона оно разное.

Также для стабильной работы приложения «Терминал» необходимо подключение к интернету. С платежами могут возникнуть сложности вне зоны покрытия.