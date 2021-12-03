Рада усилит независимость НКЦБФР для противодействия финансовым пирамидам

Верховная Рада приняла за основу проект Закона № 5865 «О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков” и некоторых других законодательных актов Украины относительно регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках».
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Цель законопроекта:
Что предлагается законопроектом:
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