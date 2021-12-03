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Рада усилит независимость НКЦБФР для противодействия финансовым пирамидам

Рада усилит независимость НКЦБФР для противодействия финансовым пирамидам

Верховная Рада приняла за основу проект Закона № 5865 «О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков” и некоторых других законодательных актов Украины относительно регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках».

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Цель законопроекта:

  • построение на отечественных рынках капитала и организованных товарных рынках, создание которых было обеспечено ранее принятыми законами, эффективной системы осуществления регулирования, надзора и предотвращения злоупотреблений.

Что предлагается законопроектом:

  • повышение институциональной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков, расширения ее полномочий, закрепления в законодательстве гарантий независимости НКЦБФР, в том числе финансовой;
  • совершенствование законодательных норм по международному сотрудничеству НКЦБФР;

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  • построение эффективной системы надзора на рынках капитала и организованных товарных рынков в соответствии с Принципам IOSCO с целью обеспечения функционирования эффективной системы предотвращения злоупотреблений на указанных рынках;
  • внедрение действенных механизмов предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынков, в частности, запрета финансовых пирамид и борьбы с попытками их организации. В частности, в этой части законопроектом предлагается определить ответственность за нарушение законодательства на рынках капитала и тому подобное.
По материалам Finance.UA
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