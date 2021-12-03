Рада усилит независимость НКЦБФР для противодействия финансовым пирамидам

Верховная Рада приняла за основу проект Закона № 5865 «О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков” и некоторых других законодательных актов Украины относительно регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках».

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Цель законопроекта:

построение на отечественных рынках капитала и организованных товарных рынках, создание которых было обеспечено ранее принятыми законами, эффективной системы осуществления регулирования, надзора и предотвращения злоупотреблений.

Что предлагается законопроектом:

повышение институциональной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков, расширения ее полномочий, закрепления в законодательстве гарантий независимости НКЦБФР , в том числе финансовой;

совершенствование законодательных норм по международному сотрудничеству НКЦБФР ;

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построение эффективной системы надзора на рынках капитала и организованных товарных рынков в соответствии с Принципам IOSCO с целью обеспечения функционирования эффективной системы предотвращения злоупотреблений на указанных рынках;