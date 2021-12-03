Рада изменила процедуру банкротства на период карантина

Верховная Рада изменила процедуру банкротства во время карантина, введенного из-за коронавируса.
За проголосовали 289 народных депутатов.
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Речь идет об изменениях в некоторые законодательные акты по урегулированию отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19 (№4220).
Что меняется:
Кроме того, законопроектом определяются основания продления сроков проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве.
Разработчики законопроекта говорят, что из-за карантина в отдельных случаях запрещено покидать места самоизоляции, обсервации, ограничено проведение массовых мероприятий, поэтому усложняется реализация некоторых положений Кодекса Украины по процедурам банкротства, вследствие чего затягивается производства по делам о банкротстве.
Поэтому была необходимость в дополнительных механизмах для обеспечения осуществления производства по делам о банкротстве.
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