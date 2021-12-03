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Парламент принял закон о финансовых услугах и финансовых компаниях

Парламент принял закон о финансовых услугах и финансовых компаниях

Украинцы смогут получать финансовые услуги — снимать деньги со счета, делать переводы и т. д. — не только в банках и специализированных небанковских учреждениях, но и в сетевых магазинах, на АЗС или на почте. Им разрешат получать соответствующие лицензии Национального банка Украины (НБУ).

Такие изменения предусматривает законопроект № 5065 «О финансовых услугах и финансовых компаниях». За него во втором чтении и в целом 14 декабря проголосовали 248 депутатов Верховной Рады.

Этот документ в целом меняет правила для рынка небанковских финуслуг. Речь идет об учреждениях, предоставляющих финансовые услуги, но не являющихся банками.

Сейчас это кредитные союзы, ломбарды, лизинговые, страховые компании, частные пенсионные фонды и т. д. Но когда новый закон вступит в силу, предоставлять финансовые услуги смогут другие компании, даже, например, сети магазинов. Главное — получить соответствующую лицензию Национального банка.

По новым правилам, для оформления лицензии больше не понадобится сначала приобретать статус финансового учреждения, и лишь потом подавать заявку. Юридические лица смогут сразу обращаться в Нацбанк с пакетом документов.

Фактически это позволит предоставлять платежные услуги компаниям, которые не работают в этом секторе. Например, сеть магазинов может решить, что ей выгоднее самостоятельно обрабатывать платежи клиентов, выпускать свои электронные деньги или производить перевод средств без открытия счета. Возможно, некоторые торговые компании даже будут иметь право самостоятельно выдавать кредиты.

Бизнес, который не относится к финансовым компаниям, сможет предоставлять такие платежные услуги:

  • пополнение счетов наличными и снятие их со счетов;
  • перевод средств без открытия счета;
  • платежные операции с собственными средствами клиента на его счет или со счета;
  • платежные операции со счета/на счет клиента, если средства предоставляются на условиях кредита;
  • эмиссия и эквайринг платежных инструментов;
  • выпуск электронных денег, открытие и обслуживание электронных кошельков;
  • инициирование платежных операций и предоставление сведений со счетов.

Иными словами, если предоставление финансовых услуг должно быть исключительным видом деятельности, то новый законопроект снимет это ограничение. Компании смогут кроме финансовых услуг вести и другую хозяйственную деятельность.

Правда, воспользоваться шансом получить лицензию все равно смогут только крупные компании. В законе прописаны требования к тем, кто хочет предоставлять финуслуги. Среди прочего, это размер уставного капитала — не менее 1−10 млн грн в зависимости от вида и количества услуг.

Что еще есть в законе?

Теперь не только банки должны отчитываться о структуре собственности. Небанковские финкомпании тоже не смогут «прятаться» за неизвестными лицами — должны будут раскрывать информацию о конечных владельцах.

Проверять финучреждения также будут по-другому. НБУ перейдет на риск-ориентированную модель. То есть те компании, которые, например, имеют право привлекать средства населения, будут контролироваться тщательнее, чем другие.

В документе содержится много пунктов защиты прав потребителей финуслуг. В них указано, что НБУ должен фокусировать особое внимание относительно финучреждений к клиентам, защиты персональных данных, оглашения полной информации об услуге и т. д.

По материалам Обозреватель
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