По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (58,061 млн грн и 46,046 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (44 и 47), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,26−27,27 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму 104,107 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 2 222
27,7777 — 79 797
27,5000 — 50 000
27,2700 — 120 000
27,2700 — 45 555
27,2600 — 120 000
27,2600 — 50 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,2450 — 20 000
27,2500 — 10 000
27,2600 — 10 000
27,2700 — 70 000
27,2800 — 20 000
27,2800 — 111 111
27,2800 — 15 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,3155 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,2739 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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