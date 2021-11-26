В Украине увеличился размер помощи по безработице

С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум и, соответственно, – размер максимальной помощи по безработице.

Об этом сообщает Киевский городской центр занятости в комментарии Укринформу

«Прожиточный минимум – это один из ключевых социальных стандартов, от его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимальной помощи по безработице», – отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.

По данным службы занятости, прожиточный минимум на одного человека до 1 декабря составлял для трудоспособных граждан 2379 грн, а с 1 декабря вырастет до 2481 грн. То есть те, кто получает максимальную помощь по безработице, размер которой не может превышать четыре прожиточных минимума (было – 9516 грн), с 1 декабря будут получать – 9 924 грн в месяц.

“Что же касается размера минимальной помощи по безработице, то он остается без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер помощи по безработице с 650 до 1000 гривен. Минимальный размер помощи по безработице устанавливается для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации, по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования имеют страховой стаж менее шести месяцев”, – пояснили в центре занятости.

Размер помощи по безработице зависит от страхового стажа:

до двух лет – 50%;

от двух до шести лет – 55%;

от шести до 10 – 60%;

свыше 10 лет – 70 процентов.

Помощь по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру: первые 90 календарных дней – 100%, в течение следующих 90 календарных дней – 80%; в дальнейшем – 70%.

По данным Киевского городского центра занятости, по состоянию на 22 ноября 2021 года помощь по безработице в столице получали 9,4 тыс. безработных, среди них минимальную, в размере 1000 гривен – почти 1 тыс. безработных, а максимальную помощь по безработице – 3,5 тыс. человек (38 процентов всех безработных). Средний размер помощи по безработице в г. Киеве составляет 5 862 грн.

Справка Finance.ua:

средняя компенсация октября по Украине, согласно данным кадрового портала grc.ua, составила 17,7 тыс. грн;

в июне 2021 года, зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали лишь для 9,1% работников.

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