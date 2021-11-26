0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

В Украине увеличился размер помощи по безработице

В Украине увеличился размер помощи по безработице

С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум и, соответственно, – размер максимальной помощи по безработице.

Об этом сообщает Киевский городской центр занятости в комментарии Укринформу

«Прожиточный минимум – это один из ключевых социальных стандартов, от его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимальной помощи по безработице», – отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.

По данным службы занятости, прожиточный минимум на одного человека до 1 декабря составлял для трудоспособных граждан 2379 грн, а с 1 декабря вырастет до 2481 грн. То есть те, кто получает максимальную помощь по безработице, размер которой не может превышать четыре прожиточных минимума (было – 9516 грн), с 1 декабря будут получать – 9 924 грн в месяц.

“Что же касается размера минимальной помощи по безработице, то он остается без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер помощи по безработице с 650 до 1000 гривен. Минимальный размер помощи по безработице устанавливается для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации, по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования имеют страховой стаж менее шести месяцев”, – пояснили в центре занятости.

Размер помощи по безработице зависит от страхового стажа:

  • до двух лет – 50%;
  • от двух до шести лет – 55%;
  • от шести до 10 – 60%;
  • свыше 10 лет – 70 процентов.

Помощь по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру: первые 90 календарных дней – 100%, в течение следующих 90 календарных дней – 80%; в дальнейшем – 70%.

По данным Киевского городского центра занятости, по состоянию на 22 ноября 2021 года помощь по безработице в столице получали 9,4 тыс. безработных, среди них минимальную, в размере 1000 гривен – почти 1 тыс. безработных, а максимальную помощь по безработице – 3,5 тыс. человек (38 процентов всех безработных). Средний размер помощи по безработице в г. Киеве составляет 5 862 грн.

Справка Finance.ua:

  • средняя компенсация октября по Украине, согласно данным кадрового портала grc.ua, составила 17,7 тыс. грн;
  • в июне 2021 года, зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали лишь для 9,1% работников.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.