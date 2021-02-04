В прошлом году вклады в банках-участниках Фонда гарантирования выросли почти на треть

По состоянию на 1 января 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 607,56 млрд грн, что на 28,1% или 133,12 млрд грн больше, чем на 1 января 2020 г. (474,44 млрд грн). Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2021 года:
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Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 238,65 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 января 2021 г. составила 53,65 млрд грн (8,8% от общей суммы вкладов), что на 21,25 млрд грн больше, чем на начало 2020 года. Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
Среди основных факторов роста вкладов физлиц в 2020 году стали, в частности:
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