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В прошлом году вклады в банках-участниках Фонда гарантирования выросли почти на треть

В прошлом году вклады в банках-участниках Фонда гарантирования выросли почти на треть

По состоянию на 1 января 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 607,56 млрд грн, что на 28,1% или 133,12 млрд грн больше, чем на 1 января 2020 г. (474,44 млрд грн). Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2021 года:

  • вклады в национальной валюте — 357,36 млрд грн (+77,88 млрд грн за год);
  • вклады в иностранной валюте — 250,20 млрд грн (+55,24 млрд грн за год).

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Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 238,65 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 января 2021 г. составила 53,65 млрд грн (8,8% от общей суммы вкладов), что на 21,25 млрд грн больше, чем на начало 2020 года. Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

Среди основных факторов роста вкладов физлиц в 2020 году стали, в частности:

  • увеличение минимального уровня заработной платы на 19,8% с начала года (с 4173 грн до 5000 грн.)
  • прирост фонда оплаты труда на 85,4 млрд грн. или 8,9% 2020 года по сравнению с 2019 годом;
  • прирост бюджетных выплат на социальную защиту и социальное обеспечение на 24,9 млрд грн или 7,7% в 2020 году по сравнению с 2019 годом;
  • прирост частных банковских переводов в Украину на 902,0 млн долларов США или 23,7% за 12 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, при проведении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

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По материалам Finance.UA
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